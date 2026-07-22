„Rock it! – eine Mitmachreise in die Welt der Steine“ ist der Titel der neuen Sonderausstellung im Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim. Steine begleiten uns durch den Alltag. Wir finden sie unter unseren Füßen, in unseren Häusern, in Schmuckstücken und manchmal auch in der Hosentasche: Steine sind allgegenwärtig – und sie erzählen Geschichten, die Millionen Jahre alt sind. Mitmachen, staunen und begreifen – das ist das Motto dieser Sonderausstellung für Kinder ab dem Grundschulalter und Erwachsene.

Die Sonderausstellung ist bis zum 07. Februar 2027 geöffnet. An 16 Mitmachstationen können Familien und geologische Laien ausprobieren und experimentieren und dabei viel über Steine, ihre Zusammensetzung und Verwendung erfahren:

* Wie entstehen Gesteine, worin unterscheiden sie sich von Mineralen?

* Eine Sandbar lädt zum Entdecken von Sanden aus aller Welt ein.

* Mit einem Würfelspiel wird der unendliche Kreislauf der Gesteine zum Wettrennen.

* An einer großen Tafel gibt die Vielfalt der Quarze Rätsel auf…

* … und mit etwas Geduld können an einer Binostation eigene Kristalle gezüchtet und bewundert werden.

Natürlich fehlt auch Obelix‘ berühmter Hinkelstein nicht, und wer kräftig genug ist, kann sich als „dicker“ Gallier verkleiden, den Hinkelstein schultern und ein Foto machen.

Die Sonderausstellung sowie ein Großteil der Dauerausstellung sind derzeit leider nicht barrierefrei zu erreichen.

Quelle: Pfalzmuseum Bad Dürkheim