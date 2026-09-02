Auf der Marmomac 2026 in Halle 7, Stand C6,

auf der Cersaie in Halle 19 Stand A68-B67

Zwei Produkte gibt es in der Grip-Line von der italienischen Firma Fila Solutions, die beide für Anti-Rutsch-Behandlungen dienen:

* „Progrip“ hat als Zielgruppe professionelle Anwender. Es ist ideal für Feinsteinzeug, Keramik, Granit und andere Silikatgesteine auf großen Flächen wie Pools, Spa-Bereiche und Außenböden. Die Einwirkzeit ab 1 Minute wird mit einem Vorabtest festgelegt.

* „Easygrip“ eignet sich auch für den Do-It-Yourself-Einsatz. Es ist ideal für Feinsteinzeug, Keramik und Granit, auch auf kleinen Flächen wie Duschwannen, Schwellen und Eingängen. Die Einwirkzeit beträgt zehn Minuten.

Fila nennt als Eigenschaften der Produkte aus seiner Grip-Line:

* Erhöht die Rutschfestigkeit auf nassen oder feuchten Böden.

* Das Aussehen der Oberfläche bleibt unverändert; die Wirkung wird erzielt durch mikroskopische Abrasionsstrukturen.

* Dauerhafte Langzeitbehandlung, Anwendung auch nachträglich im Bestand.

* Ideal für die Anwendung in Innen- und Außenbereichen; bildet keinen Oberflächenfilm.

Fila Solutions

Fotos: Fila Solutions