Noch stärker als üblich stellen die Organisatoren der 60. Marmomac (vom 22. – 25. September 2026) in Halle 10 die Zukunft des Steins und die Möglichkeiten moderner Bearbeitungstechnologien in den Vordergrund. Der Titel der Schau „The Bedrock“ (Das Grundgestein) ist doppeldeutig: Einerseits verweist er auf die Rolle der Natursteine als Fundament der Kulturen und andererseits auf die Veränderungen, die die Menschen dem Material über die Jahrtausende mitgegeben haben. Das Konzept stammt von Giorgio Canale von DDM Branding.

Im Zentrum der Präsentation steht das Pantheon in einer symbolischen Installation. Die Messe schreibt dazu: „Das Werk besteht aus 60 verschiedenen Gesteinsarten aus aller Welt, die allesamt von Cereser geliefert wurden, und umfasst 15 großformatige Säulen. Diese schaffen eine faszinierende Landschaft.“

Daneben gibt es vier Präsentationen, die das weite Themengebiet von Naturstein in Gegenwart und Zukunft behandeln. Wie schon in den Vorjahren gestalten der Industriedesigner Raffaello Galiotto und der Architekturprofessor Giuseppe Fallacara als Kurator je eine Präsentation. Neu dabei sind der Mailänder Dozent für Innenarchitektur, Davide Fabio Colaci, und der britische Architekt Joseph Grima.



Raffaello Galiotto beleuchtet in „Carisma Materico” (Charisma des Materials) anhand von vier Modellinstallationen die Rückkehr der Steinkultur in die Architektur und stellt dabei das Verhältnis von Material und Konstruktion in den Mittelpunkt. „Stein erneuert seine Rolle als Baumaterial und definiert seine Materialität neu – zwischen ausdrucksstarker Gestaltung und verringerter Umweltbelastung”, schreibt er, „die Präsentation zeigt, wie Stein neue sprachliche und konstruktive Möglichkeiten für die Architektur eröffnen kann.”

https://www.galiottodesign.it/



Giuseppe Fallacara hat das Gewölbe im Mittelpunkt seiner Präsentation „C‘era una volta ‚il cielo‘ dell’architettura“) (Es war einmal: der ‚Himmel‘ der Architektur). In der Antike wurde das Gewölbe als Übertragung der Himmelsstruktur in ein Mauerwerk verstanden. Gezeigt werden 17 moderne Prototypen von italienischen und internationalen Hochschulen. „Die Installation vermittelt die Vision von Stein als einem Material im Wandel – es kann aus der Wiederverwertung von Abfall und Staub entstehen, mit anderen Elementen in Dialog treten und leichtere und effizientere Geometrien annehmen“, schreibt Fallacara und fordert, dass Steindesign wieder in den Mittelpunkt der akademischen Lehrpläne gerückt wird.

https://www.linkedin.com/in/giuseppe-fallacara-802a2339/



In „Marble Interiors“ von Davide Fabio Colaci werden zehn Beispiele für Innenarchitektur mit Naturstein präsentiert. Es handelt sich um fünf historische und fünf zeitgenössische Projekte. Anhand von Archivmaterialien und Entwurfsdokumentationen werden deren Visionen sichtbar. Davide Fabio Colaci: „Marmor wird nicht als Verkleidung, sondern als generativer Bestandteil des Innenraums gesehen, der Atmosphären, Balancen und Identitäten prägen kann.“

https://davidefabiocolaci.it/



„Sulla Pietra“ (Auf dem Stein) ist der Titel der Präsentation von Joseph Grima. Er betrachtet Naturstein vor dem Hintergrund der aktuellen ökologischen Umbrüche und der neuen digitalen Möglichkeiten. Recycling ist eines seiner Themen: „Vom antiken Prinzip der Spolien bis zur Wiederverwertung von Steinresten und -staub für die Herstellung von Hybridmaterialien zeichnet die kuratorische Reise eine Entwicklung nach, die traditionelle Hierarchien des Materials infrage stellt“, wird Joseph Grima zitiert.

https://www.instagram.com/josephgrima/



Gezeigt werden bei The Bedrock außerdem

* „Stone Next“, wo Unternehmen ihre technologischen Neuheiten präsentieren, und

* „Stone&Style“, der temporäre Shop der Marmomac.



Die Firma Antolini®, Großhändler mit Schwerpunkt auf exotischen Steinsorten, feiert an ihrem Messestand (Area A, Booth 15/16) ihr 70jähriges Bestehen. Alessandro La Spada hat die Präsentation neugestaltet. Daneben gibt es auch wieder den Pavillon jenseits der Straße (Gallerie Mercatali, Viale del Lavoro 7). Dort wird „der Weg vom Steinbruch zur bearbeiteten Platte“ nachvollzogen, schreibt die Firma. Im Zentrum der Präsentation steht der Blueroots Marble, eines der neuen Materialien in der „Exclusive Collection“ der Firma.

https://www.antolini.com/en/



Marmomac (22. – 25. September 2026)

https://www.marmomac.com

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