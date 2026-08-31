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In einem separaten Bericht aus unserer Reihe „Stone Insight“ beschreiben wir in Kürze die Technologie der Vorspannung bei Steinkonstruktionen.



Als einzigartige monolithische Treppe verbindet diese vorgespannte Steinkonstruktion traditionelles Material mit moderner Technik und verwandelt 50 großformatige Stufen in ein skulpturales, der Schwerkraft trotzendes Marmorband. Entworfen für eine Privatresidenz im historischen Sag Harbor auf Long Island, unterstreicht die dreiteilige Treppe die Eleganz des Hauses an der Küste als Herzstück zeitloser Handwerkskunst und technischer Präzision.

Das Gebäude wurde mit einem der Pinnacle Awards 2025 des Natural Stone Institute ausgezeichnet.

Die vollständig mit Danby Fantastico – einem in New England abgebauten Marmor – verkleidete Treppe zeichnet sich durch Maserung und den leuchtenden Farbton des Steins aus. Eine statische Analyse bestätigte, dass die Ausrichtung der Maserung entscheidend war – jeder Block musste von Hand ausgewählt und gemeinsam mit den Steinbruchmeistern markiert werden, um sowohl Festigkeit als auch optische Einheitlichkeit zu gewährleisten.

Jede einzelne der 50 Stufen (jeweils 350 kg, 770 lb) wurde präzise modelliert, um den komplexen inneren Strukturen Rechnung zu tragen:

* vier Kanäle für die Vorspannkabel (PT),

* eine flache Laibungsnut für versenkte LED-Beleuchtung,

* eine tiefe Nische für die Aluminiumleiste der Glasschutzvorrichtung und ihrer Verkabelung, die sich durch eine unauffällige Bohrung schlängelt, um die darunterliegende Lichtrinne zu versorgen.

Das Querschnittsprofil wurde so optimiert, dass großzügige Rundungen an der Unterseite und an den vertikalen Flächen erhalten blieben, mit sanften, abgerundeten Übergängen, die sowohl die natürliche Anmut des Steins betonen als auch eine ausreichende Dicke gewährleisten. So können die Spannungen um die inneren PT-Seile herum verteilt und gleichzeitig die vertikale Gesamtsteifigkeit jeder Treppenstufe bewahrt werden.

Jede Trittstufe wurde mittels 5-Achsen-CNC- und 7-Achsen-Roboterbearbeitung gefertigt und anschließend von Hand auf architektonische Präzision nachbearbeitet.

Die Montage vor Ort erforderte Genauigkeit im Millimeterbereich, wobei das Verlegen, Spannen und Verfugen in einem sorgfältig abgestimmten Prozess nacheinander erfolgte.

Die Firma Precision Stone Inc. bearbeitete die Steine und installierte sie.

Das Ergebnis – die erste vorgespannte Steintreppe in den Vereinigten Staaten, die vollständig aus im Inland abgebautem Marmor gefertigt wurde – ist ein Zeugnis für nachhaltige Materialbeschaffung, technische Präzision und kreative Zusammenarbeit. Durch die nahtlose Verbindung von Licht, Geometrie und Naturstein verkörpert sie handwerkliches Können, Materialkompetenz und zeigt, was möglich ist, wenn architektonischer Ehrgeiz auf außergewöhnliche Fertigung trifft.

Quelle: Pinnacle Awards 2025 brochure

Steinberater: PICCO Engineering, Concord, ON, Kanada

Entwurf: Thomas Juul-Hansen, LLC, New York, NY

Generalunternehmer: Donadic Inc., Long Island City, NY

Steinverleger und -bearbeiter: Precision Stone Inc., Westbury, NY

Steinlieferant und Steinbruchbetreiber: Vermont Quarries Corp, Mendon, VT

Fotos: Julie Florio Photography