Präsentation am 25. September 2026 um 10:30 Uhr auf der Marmomac im Technologieforum in Halle 2



Recycling ist ein großes Thema in der Steinbranche, und die Wiederverwendung von Marmorverarbeitungsschlamm (marble sludge, auf Italienisch als „Marmettola“ bekannt) ist ein noch größeres und dringenderes Anliegen. Bislang werden immense Mengen dieses Natursteinmaterials als Abfall behandelt und auf Deponien entsorgt. Unter dem Titel „Zero Stone Waste“ wurde im Juli 2023 ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, um Wege zu finden, diesen Abfall in marktfähige Produkte umzuwandeln. Zu den Teilnehmern gehörten das Istituto Internazionale del Marmo (ISIM), das Unternehmen Micromarmo Granulati, die Universität Verona sowie weitere Organisationen.

Die Ergebnisse werden am 25. September 2026 um 10:30 Uhr auf der Marmomac im Technologieforum in Halle 2 vorgestellt.

Bei den neuen Produkten aus Abfallstoffen handelt es sich um Mörtel und Agglomerate:

* wasserfester Mörtel, Klebemörtel, Leichtmörtel, selbstnivellierender Mörtel,

* Agglomerate für Blöcke, Platten und 3D-Designobjekte.

Die Verfahren wurden im Juli 2026 am Hauptsitz von Micromarmo Granulati vorgeführt.

Bislang verursachte die Abfallentsorgung hohe Kosten für Unternehmen. „Durch die Einführung innovativer Praktiken der Kreislaufwirtschaft wird das Recycling von Natursteinen wie Marmor, Granit, Quarz oder Basalt die Kosten für Unternehmen in Gewinne umwandeln, die Umweltbelastung (Transport und Entsorgung von Streinmehl und Schlamm) verringern und den Verlust von Flächen verhindern, die derzeit für Deponien genutzt werden“, heißt es auf der Projekt-Website.

„Abfälle aus Steinbrüchen und Bergwerken stellen den zweitgrößten Abfallstrom in der Europäischen Union dar und machten 2018 26,6 % des gesamten auf dem Kontinent anfallenden Abfallaufkommens aus“, so Eurostat.

Das Projekt wurde von der Europäischen Union kofinanziert. Unterstützung kam zudem vom Verband Confindustria Marmomacchine, der Region Venetien, dem Verona Marble District, dem Veneto Green Cluster sowie von Veronafiere, dem Veranstalter der Messe Marmomac.

Zero Stone Waste

Contact: Roberto Bianconi, LinkedIn