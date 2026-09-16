Der Grosvenor Square im Londoner Stadtteil Mayfair ist ziemlich genau 300 Jahre alt und erzählt viel von der Beziehung der Menschen zur Natur. Er wurde 1725 als „Wilderness Worke“ angelegt, als eine Art von gestaltetem Grün für die Stadt. Ziel war, die Natur als Erholungsort in die Siedlung der Menschen zu holen und ihr dabei auch ein ordentliches Erscheinungsbild zu geben. Der Platz wurde in diesem Jahr neugestaltet und am 20. Juli 2026 der Öffentlichkeit übergeben.

Diesmal standen Klimabelange und Umweltschutz im Mittelpunkt der Gestaltung des Vierecks mit Bebauung drumherum:

* Es wurden 15.000 m² entsiegelt, sodass dort Wasser aus Sturzregen versickern kann;

* zwei neue Nasszonen wurden als Lebensbereiche für Libellen oder Vögel eingefügt;

* nunmehr sind 50 % der Fläche begrünt (ehemals war es gerade 1 %);

* angepflanzt wurden 70.000 neue Pflanzen, 80.000 Blumenzwiebeln und 44 neue Bäume;

* die Sorten wurden nach Klimabeständigkeit ausgewählt.

Der Platz soll künftig auch dazu beitragen, die Temperaturen in der Umgebung im Hochsommer erträglicher zu machen. Die Umgestaltung wurde von Landscape Arxhitects konzipiert und kostete insgesamt 25 Millionen £.

Ein Aspekt des neuen Parks sind die Sitzbänke aus Naturstein, die die Firma Tectonix zusammen mit BDP und PC Maylim Ltd. realisiert hat. Sie sind aus massivem spanischen Granit gestaltet und laden mit ihren runden Kanten zum Sitzen ein. Unscheinbare Rinnen sorgen dafür, dass Regenwasser abläuft, und lockern die Form auf. Für niedrige Temperaturen gibt es hölzerne Sitze.

Die Wege über den Grosvenor Space sind mit portugiesischem Kalkstein belegt, den die Firma LSI Stone geliefert hat.

Tectonix

Arxhitects

Fotos: Tectonix