„Agatha“ ist eine neue Tischleuchte der Designer Parisotto + Formenton & Partners für das italienische Unternehmen QO. Sie entstand aus der Begegnung zwischen Materie und Licht und interpretiert Marmor nicht nur neu als Material fürs Produktdesign, sondern als echtes Ausdrucksmittel.

Die Leuchte vereint technische Präzision und Materialgefühl und bringt die natürliche Maserung sowie die Tiefe des Steins zur Geltung. Das Licht, das auf die Oberfläche trifft, verstärkt deren Textur und erzeugt einen visuellen Effekt, der sich diskret und doch entschlossen in den Raum einfügt.

Das Projekt verbindet solide Handwerkskunst mit integrierter Lichtleistung und schafft so ein Objekt, das die Grenze zwischen Design und Architektur überschreitet. Ausgestattet mit einer wiederaufladbaren 6-W-LED-Lichtquelle ist „Agatha“ in verschiedenen Farbtemperaturen – 2200 K, 2700 K, 3000 K – erhältlich und passt sich so an unterschiedliche gestalterische Anforderungen an.

Dank ihrer Konstruktionsmerkmale und der Qualität der verwendeten Materialien eignet sich die Leuchte für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, von Wohnräumen über Objektbereiche bis hin zu maritimen Umgebungen.

„Damit etabliert ,Agatha‘ sich als raffinierte und vielseitige Beleuchtungslösung, die Materie in Licht und Licht in Erlebnis verwandeln kann“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Parisotto + Formenton & Partners

QU srl