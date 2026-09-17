Marmomac and the City: In ihren 60. Ausgabe greift die Marmomac die Idee der alten Marmomacc (mit zwei -c) wieder auf und präsentiert wie ehemals Installationen, Kunstwerke und Stadtmöbel aus Stein in der Innenstadt von Verona. Das geschieht diesmal in Kooperation mit den Stadtverwaltungen von Carrara und Pietrasanta – die Arbeiten von international renommierten Kreativen, die zum Beispiel schon im Rahmen von „White Carrara“ zu sehen waren, sollen die „Excellence of Made in Italy“ (Die Spitzenqualität des Made in Italy) nun auch in Verona unter Beweis stellen.



Neuheit in diesem Jahr ist auch der International Sustainable Excellence Award (Internationaler Preis für Spitzenqualität in der Nachhaltigkeit). Ausgezeichnet werden Produkte, Projekte oder Ideen, die als ihre Ziele Verringerung der Umweltbelastung, Effizienz in der Produktion und verantwortliche Nutzung der Ressourcen haben. Fünf Kategorien gibt es: Maschinen & Anlagen, Werkzeuge, Software, Chemie, Eureka (Startup & Innovation). Die Preisvergabe findet am 25. September auf der Messe statt (12 – 13 Uhr, Technology Forum Halle 2). Die Schirmherrschaft hatte die Universität Verona.



In der Präsentation „On Stone – Learning from Lessinia” in Halle 10 analysiert der britische Architekt und Forscher Joseph Grimma die alten Steinbauten in der Bergregion am Gardasee. Angesichts der neuen digitalen Möglichkeiten identifiziert er dabei ein „Goldenes Zeitalter“ für Naturstein: „Durch Wiederverwendung, digitale Fertigungsverfahren und neue Forschungsansätze im Bereich emissionsarmer Materialien wird Stein zu einem Medium, das neue Ausdrucksformen in Architektur, Stadtgestaltung und Innenräumen hervorbringen kann“, heißt es auf der Webpage der Messe.



Ebenfalls in Halle 10 zeigt die Firma Ghirardi 1938 eines jener Fassadenteile, die sie zwischen 2002 und 2004 für den Neubau für das weltberühmte Opernhaus La Scala in Mailand erstellt hat. Der Architekt Mario Botta hatte hinter dem Altbau einen Turm mit elliptischer Form platziert, dessen Fassade aus 3,30 × 3,30 m großen Natursteinelementen bestand (6.500 laufende Meter). Gefordert wurde von der Firma Ghirardi ein innovativer Produktionsprozess, zu dem auch die Entwicklung von neuen Maschinen gehörte. Verwendet wurde Botticino-Marmor mit gebürsteter Oberfläche.

Ghirardi 1938

https://www.ghirardi.it/



Das Netzwerk Pietra Naturale Autentica, ein Zusammenschluss von Firmen und Personen aus Italiens Natursteinbranche, präsentiert in Halle 11 C3-D3 seine Aktion „Pietra in Movimento“. Es handelt sich um ein Forum für den Austausch zwischen Unternehmen, Architekten und Fachleuten und umfasst Fachvorträge sowie nationale und internationale Fallstudien. Ins Leben gerufen wurde das Netzwerk 2019, um Naturstein von Kopien abzusetzen. Die aktuelle Aktion war bereits in Mailand, Venedig und Florenz zu sehen und zieht nach Verona weiter nach Rom. Der PNA-Slogan und der Titel der Webpage ist „Naturstein ist besser“.

Pietra Naturale Autentica (PNA)

https://www.naturalstoneisbetter.com/en/



„Brasilien – die weltweit führende Quelle für hochwertige Quarzite.“ Wie schon im Jahr 2025 hat Brasilien wieder die komplette Halle 1 in Beschlag genommen. 42 Firmen zeigen ihre Natursteine, vor allem jene bunten Quarzite und Granite, für die das Land berühmt ist. Im Café Brasil wird die geologische Vielfalt anhand eines Wandmosaiks gezeigt: Zu sehen ist eine Landkarte mit 80 Mustern aus 44 verschiedenen Materialien, darunter Quarzite, Granite, Marmor und andere Natursteine, die von den 27 ausstellenden Unternehmen bereitgestellt wurden. Die Aussteller hoffen auf Umsätze in Höhe von 60 Millionen US$, so eine Pressemitteilung des landesweiten Verbands Centrorochas.

Centrorochas

https://centrorochas.org.br/en/noticia/brazil-asserts-the-origin-of-its-quartzites-in-italy-the-destination-for-over-us85-million-in-exports/

Marmomac

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