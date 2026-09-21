Nachdem aus dem Planungswettbewerb im Dezember 2025 zwei erste Preise hervorgegangen waren, erhielt nun das Architekturbüro sauerbruch hutton zusammen mit ST raum a Landschaftsarchitekten den Zuschlag für die Weiterentwicklung des Berliner Dienstsitzes des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg).

Die Planungen für das BMVg sehen eine neue Bebauung und damit die städtebauliche Weiterentwicklung der Liegenschaft an Reichpietschufer und Hildebrandstraße in Berlin-Tiergarten vor. Sie umfassen anspruchsvolle Vorgaben für ressourcenschonendes, energieeffizientes und nachhaltiges Bauen.

Der Entwurf von sauerbruch hutton mit ST raum a Landschaftsarchitekten ordnet die städtebauliche Situation neu.

So wird der Paradeplatz mittig zur Staatsgästetreppe und zum Ehrenmal der Bundeswehr positioniert. Die beiden neuen, konkaven Gebäudeteile im Norden und im Süden fassen diesen Raum und werden mit den gleichen architektonischen und konstruktiven Elementen fortgeführt. Markant im Grundriss ist das Kreiselement, welches sich in drei Varianten von Innenhöfen räumlich abbildet.

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)