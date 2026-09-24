„Ulisse“ ist die Hauptkollektion unter den Neuheiten des Jahres 2026 des Unternehmens Cantori, das sein 50-jähriges Firmenjubiläum feiert. Entworfen von Maurizio Manzoni und bestehend aus einem Esstisch, einer Konsole und einem Säulenregal, bringt diese Möbelfamilie die Vision von Cantori in die Wohnräume. Die Designsprache vernindet Räume und fördert ein Ideal von fließender, offener und zeitgenössischer Innenarchitektur.

Im Mittelpunkt der Ulisse-Familie steht das Material: Marmorplatten, geformte Metallrahmen, Keramik und Siedruck-Glas wirken wie skulptural gestaltet, um dynamische Kompositionen zu schaffen. Manzonis fließende Linien erzeugen eine ständige Spannung zwischen Solidität und Leichtigkeit und machen jedes Möbelstück zu einem Unikat im Wohnbereich.

Insbesondere zeichnet sich der Tisch durch eine Metallkonstruktion aus, die aus einem quadratischen Stahlrahmen besteht, der an den Tischbeinen so gebogen ist, dass er fast wie vier Spiralen wirkt. Der Rahmen ist mit der lackierten Holzunterplatte verschweißt, sodass die endgültige Tischplatte in verschiedenen Cantori-Ausführungen ausgeführt werden kann: Calacatta-Marmor, Keramik, Siebdruck-Glas und Holz. Die Tischlänge reicht von 3 Metern bis zu über 7 Metern.

Passend zum Tisch verfügt die Ulisse-Konsole über ein massives Blechgestell, das spiralförmig gebogen und mit cognacfarbenem Lack veredelt ist. Die geschwungenen Formen der beiden Stützen verleihen dem Möbelstück eine gewisse Leichtigkeit, ohne dass es seinen skulpturalen Charakter verliert. Neben der Marmorausführung ist die Tischplatte auch in Keramik, Siebdruck-Glas und Holz erhältlich.

Vervollständigt wird die Ulisse-Familie durch das Säulenregal, dessen Metallrahmen mit rundem Querschnitt völlige Freiheit bei der Platzierung des Möbelstücks im Raum lässt. Der mit Travertin verkleidete Sockel aus Eisen geht in die mit Blech verkleideten Regalböden über und verleiht der Vertikalität der Struktur Rhythmus.

Das 1976 von Sante Cantori in Camerano in der italiensichen Marche Region gegründete Unternehmen entstand aus einer Verschmelzung von handwerklicher Metallverarbeitung und gestalterischer Vision. Ausgehend von der Herstellung seiner ersten Messingbetten hat Cantori seitdem einen unverwechselbaren Stil entwickelt, der auf hochwertiger Handwerkskunst, Materialforschung und einem ständigen Gleichgewicht zwischen Fertigungstradition und Innovation basiert. Heute leiten Federica Cantori und Marco Cantori, die zweite Generation des Unternehmens, das auf internationalen Märkten tätig ist. Das „Made in Italy“ wird verstanden als eine Kultur des Designs, der Liebe zum Detail und des Wertes der Zeit.

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