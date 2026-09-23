Normalerweise entscheiden die Museen selbst darüber, was ausgestellt wird und was verborgen bleibt. Diese Auswahl ist unvermeidlich: Während nur wenige Werke in die Ausstellungsräume gelangten, blieb der Großteil der Sammlungen im Lager verstaut und war nur Kuratoren, Wissenschaftlern und Fachleuten zugänglich. Im Osten Londons versucht das V&A East Storehouse, diese Logik auf den Kopf zu stellen. Das von Diller Scofidio + Renfro entworfene Lager ist nicht länger der Backstage-Bereich des Museums, sondern wird Teil des kulturellen Erlebnisses.

Das Konzept ist in seiner Einfachheit radikal: Die Türen werden geöffnet, das, was wir normalerweise nicht sehen, wird offenbart, und der Besucher darf – zumindest manchmal – selbst entscheiden, wo er seinen Rundgang beginnen möchte.

Das Projekt befindet sich in einem Teil des ehemaligen Medienzentrums der Olympischen Spiele 2012 in London im Queen Elizabeth Olympic Park und erstreckt sich über vier Ebenen des -Gebäudes. Doch vor allem die Zahlen der Sammlung verdeutlichen deren Ausmaß: über 250.000 Objekte, 350.000 Bücher und 1.000 Archivbestände sind an einem Ort zusammengeführt. Regale, Arbeitsbereiche und Konservierungsräume bleiben sichtbar und schaffen so ein Umfeld, in dem Ausstellungen und die tägliche Arbeit nicht mehr zwei getrennte Welten bilden.

Im Herzen des Gebäudes erstreckt sich die Weston Collections Hall über drei Ebenen und offenbart auf den ersten Blick die Größe der Bestände. Mehr als hundert kleine, kuratierte Ausstellungen fügen sich direkt zwischen die Regale ein, stellen Objekte unterschiedlicher Größe, Epochen und Herkunft nebeneinander und vermitteln so die Komplexität der fünftausendjährigen Schaffensgeschichte des V&A.

Am interessantesten ist jedoch die Veränderung in der Art und Weise, wie die Öffentlichkeit mit diesem Kulturerbe in Kontakt treten kann. Mit „Order an Object“ können Besucher eines der im Lagerhaus aufbewahrten Objekte im Voraus reservieren und es mit Unterstützung des Personals aus nächster Nähe betrachten. Diese scheinbar einfache Geste stellt eine der am tiefsten verwurzelten Konventionen des Museumserlebnisses in Frage: Die vom Kurator vorgeschlagene Auswahl wird durch individuelle Neugier ergänzt.

Der Besuch kann somit mit einem Werk, einem Künstler, einem Material oder einfach mit etwas beginnen, das normalerweise keinen Platz in einem Ausstellungsraum finden würde.

Selbst Aktivitäten, die traditionell hinter den Kulissen stattfinden, werden Teil des Erlebnisses: Konservierung, Forschung, Archivarbeit, Workshops, Performances und Filmvorführungen werden Teil eines offenen Systems, in dem das Publikum nicht nur verstehen kann, was ein Museum beherbergt, sondern auch, wie es funktioniert.

V&A East Storehouse

Diller Scofidio + Renfro

Photos: Hufton + Crow