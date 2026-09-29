Die Landeshauptstadt Dresden lädt zur EXPO REAL 2026 nach München ein und zeigt, wie sie auf den hohen Wohnungsbedarf reagiert: Bis 2035 werden rund 21.000 neue Wohnungen benötigt. Auf der Immobilienmesse stellt Sachsens Landeshauptstadt vier Projekte vor. “Dresden ist ein für Investoren sehr interessanter Wachstumsmarkt. Gerade die Milliardeninvestitionen und die neu entstehenden gut bezahlten Industriejobs machen Wohnungsbau in Dresden attraktiv”, sagt Stephan Kühn, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften der Landeshauptstadt Dresden. „Für große Vorhaben gibt es eine eigene Bauantragskommission, die Investoren schnell Klarheit verschafft. Zudem nutzen wir, wenn möglich, die Vorteile des Bauturbos. Außerdem ist ein Großteil unserer Flächen baureif. Wer jetzt einsteigt, kann direkt in die Umsetzung gehen, statt erst auf Planungsrecht zu warten”, so Dresdens Baubürgermeister weiter.

Im Mittelpunkt des Panels stehen vier Quartiersprojekte, die bewusst nicht als reine Wohnstandorte, sondern als Mixed-Use-Quartiere entstehen. Sie umfassen zusamen rund 220.000 m² Bruttogrundfläche:

* Unweit der Semperoper verbindet das Opern-Quartier Dresden auf rund 78.000 m² Bruttogrundfläche Wohnen mit Büros, Gastronomie und gewerblich genutzten Erdgeschossen. Ein Zeitpunkt für den möglichen Projektstart steht noch aus.

* Am Sachsenplatz entsteht innenstadtnah auf rund 15.000 m² Bruttogrundfläche (BGF) neues urbanes Leben an einem markanten, denkmalgeschützten Standort: Wohnraum trifft auf neue Erdgeschossnutzungen und Angebote für den Alltag im Quartier. Die Stadt führt das Projekt als Bauturbo-Vorhaben. Die Ausschreibung läuft bereits, eine Bewerbung ist ab sofort möglich.

* Im Areal Windmühlenstraße können auf rund 100.000 m² Bruttogrundfläche rund 800 Wohnungen entstehen, ergänzt um soziale Infrastruktur, kulturelle Angebote und untergeordnete gewerbliche Nutzungen. Auch hier kommt der Bauturbo zum Einsatz. Ziel ist Baurecht bis 2028.

* Das Operetten-Areal Leuben kombiniert Wohnungsbau (bis zu 20.000 m² Bruttogrundfläche, bis zu 100 Wohnungen) mit einem neuen Stadtteilhaus und einem Sportareal. Die Wohnbaufläche ist bereits ohne Bebauungsplan genehmigungsfähig, Fertigstellung ist bis Ende 2028 angestrebt.

„Dresden: Neue urbane Mixed-Use-Quartiere in bester Lage“ ist der Titel des Panels am Dienstag, 6. Oktober 2026, 11:00 Uhr, in der Messe München, Halle A2, Stand 320 (Sachsen-Gemeinschaftsstand). Anwesend sein werden:

* Stephan Kühn, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften (Baubürgermeister) der Landeshauptstadt Dresden,

* Henrik Pahls, Senior Vice President, Bertelsmann SE & Co. KGaA

* Dr. Matthias Lerm, Leiter Amt für Stadtplanung und Mobilität der Landeshauptstadt Dresden,

* Ulrike Wessel, Head of Development (Nord & Mitteldeutschland), BUWOG Bauträger GmbH,

* Daniel Sautter, Henning Larsen GmbH.

Weitere Informationen: https://www.dresden.de/de/wirtschaft/expo-real/exporeal.php