Die Küche „Fidia“ des italienischen Unternehmens Vaselli, entworfen vom Studio Nicola Gallizia in Mailand, basiert auf Rapolano-Travertin, einem Material, das tief in der italienischen Bautradition und Architekturgeschichte verwurzelt ist und seit der Antike sowohl als tragendes als auch als dekoratives Element verwendet wird. Die Küche ist vollständig mit Stein verkleidet und wirkt dadurch solide, fast monumental. „Eine Architektur zum Wohnen, in der Material und Funktion zusammenfließen und synergetisch wirken“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Anstatt Trends zu folgen, setzt Fidia auf das Konzept der Beständigkeit. Langlebigkeit wird durch die Festigkeit des Steins gewährleistet und durch seine essentielle Formensprache, die darauf ausgelegt ist, die Zeit zu überdauern.

Dieses Konzept spiegelt sich auch in der Gestaltung wider. Ein Bein mit archetypischem Querschnitt stützt den Inseltisch. Ein Element, das scheinbar schwebend wirkt, aber strukturell klar definiert ist, aus dem die Funktionsbereiche von Spüle und Kochbereich hervorgehen. Letzterer ist in einem Eisenrahmen untergebracht.

Die halbhohen Schränke vervollständigen das System und schaffen eine durchlässige Schwelle zwischen Küche und Wohnbereich: keine Trennung, sondern ein räumliches Mittel, das visuelle Kontinuität und Interaktion fördert und es der Küche ermöglicht, den Mittelpunkt des Hauses einzunehmen.

Travertin wird nicht als bloße Oberflächenveredelung interpretiert, sondern als ursprüngliche Matrix des Entwurfs. Jedes Element ist maßgefertigt, abgestimmt auf Raum und Nutzung.

Neben dem Stein greift gebeizte Eiche die warmen Farbtöne des Travertins auf, während naturbelassenes Blech einen technischen Kontrapunkt setzt, indem es die Geräte integriert und den Dialog zwischen handwerklicher Tradition und technologischer Forschung verstärkt.

„Fidia wird so zu einem Beispiel dafür, wie Design die Kernwerte von Vaselli – Erinnerung, Material und Technologie – vereinen und die Küche in einen soliden, essentiellen und zeitlosen Zusammenhang stellen kann“, schreibt die Firma.

Vaselli

Nicola Gallizia Design Studio