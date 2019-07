„Young Creative Ideas Platform” (Plattform für junge und kreative Ideen) zum 2. Mal auf der Messe Marble in Izmir

„Anders“ war das diesjährige Motto des Wettbewerbs von Designstudenten und jungen Designern aus der Türkei

Die türkische Steinbranche unternimmt große Anstrengungen, um mit Waren mit hohem Wert auf die internationalen Märkte zu kommen. Seit einigen Jahren veranstalten deshalb die Verbände jährliche Wettbewerbe für junge Designer, und seit 2 Jahren beteiligt sich auch die Messe „Marble“ in Izmir daran: in diesem Jahr war sie wieder Schauplatz der „Young Creative Ideas Platform” (Plattform für junge und kreative Ideen).

Der Titel des Wettbewerbs war in diesem Jahr „Anders“.

Im Rahmen der Initiative hatten Designstudenten oder Studio-Mitarbeiter von 18 bis 30 Jahren Ideen für Alltagsprodukte aus Naturstein entwickelt. Es ging um wirkliches Industriedesign, also Gegenstände, die im täglichen Leben verwendet und in großer Stückzahl zu vernünftigen Kosten produziert werden können.

Die Zahl der Einreichungen betrug in diesem Jahr 112 – gegenüber dem Vorjahr mit 39 war das eine sagenhafte Steigerung. Daraus kann man folgern, dass mehr und mehr türkische Design-Universitäten die Natursteine als Material in ihr Blickfeld genommen haben. Die Preise für die 3 Gewinner betrugen je 5000 türkische Lira (derzeit etwa 860 US-$).

Die 25 besten Entwürfe haben die Chance, dass sie von Firmen in die Produktion aufgenommen werden. Die Prototypen dieses Jahres wurden auf der Messe präsentiert. Kennzeichen der Initiative ist nämlich, dass Natursteinfirmen als Kooperationspartner einbezogen sind. Wir hatten das Konzept vor einer Weile beschrieben.

Für Firmen gab es die Best Cooperation Awards. Sie gingen an Sirmersan, Akdo und Granitaş.

Fotos: Odul Turreni / Akdo

