Lehrlingspreise der Bundesinnung der österreichischen Steinmetze vergeben

Die Bundesinnung der österreichischen Steinmetze hat wieder ihre jährlichen Preise vergeben. Diesmal stellen wir die Gewinner des Preises für die Lehrlinge vor. Kürzlich hatten wir den Denkmalpreis präsentiert, zuvor die Auszeichnung für besonders gelungene Grabmale.

Den 1. Preis ging an Steinmetzlehrlinge des 3. Lehrganges an der Landesberufsschule Murau für ihre mehrteilige Bogenkonstruktion aus weißem Carraramarmor. Die Jury befand das konstruktiv aufwendige Projekt als beispielhafte handwerkliche Gemeinschaftsarbeit im Steinmetzbereich. Zugleich ist das Siegerprojekt das Ergebnis einer gelungenen Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gewerken an der Berufsschule: Um die Bogensegmente präzise montieren zu können, stellten die Betonbauer an der LBS Murau die Betonspange her und die Zimmerer errichteten das Lehrgerüst, auf das die Steinmetze in traditioneller Manier die einzelnen Teile während der Montage aufsetzten.



Den 2. Platz teilten sich die Landesberufsschulen in Schrems und Wals. Ein Preis ging an das Gemeinschaftsprojekt „Stehtisch“ von vier Lehrlingen der 2. Klasse Steinmetze an der Landesberufsschule Schrems.



Ein weiterer 2. Preis ging an Schüler der Berufsschul-Steinmetz-Klasse 3. Lehrgang 2018 der LBS Wals für einen öffentlichen Trinkbrunnen am Anton-Faistauer-Platz in der Gemeinde Maishofen.



Auf den 3. Platz schaffte es das Projekt „Edelsteine“ als Klassenarbeit der Fachschule für Steingestaltung und Steintechnik in Hallein. Dabei arbeiteten die Berufsschüler aus unterschiedlichen Gesteinsarten die verborgene Schönheit eines Edelsteines heraus.



Der österreichische Steinmetz-Lehrlingspreis wurde 2020 zum zweiten Mal vergeben. Bewerben können sich Steinmetzlehrlinge, Berufs- und Fachschüler sowie Fachschülerinnen aus ganz Österreich. Der Wettbewerb bietet ihnen die Möglichkeit, ihre kreativen Projekte einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Oft bedarf es nur einfachster Gestaltungsmittel, um eine starke Arbeit umsetzen zu können, sagte bei der Preisverleihung Juror und Moderator Dr. Arnold Reinthaler, selber Künstler und Steinmetzmeister.

(03.07.2020)