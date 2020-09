Lucien Arkas Art Gallery unweit von Izmir: trotz Naturstein kein Monolith, sondern ein offenes Gebäude

Die Architekten von Artı3 Mimarlık wollten die Wohnbebauung und die natürliche Landschaft drumherum respektieren

Kunstmuseen oder Kunstgalerien stehen meist in der Zentren der großen Städte. Dort schmücken sie sich gerne mit einer auffälligen Architektur, die von ihrer Bedeutung kündet. Das gilt auch für die Türkei. Was aber tun, wenn der neue Standort für die Kunstgalerie eines der bedeutendsten Unternehmer und Mäzene des Landes in einer dünn besiedelten Wohngegend liegt, wo eigentlich die Natur das Bild bestimmt?

Die Rede ist von der Lucien Arkas Art Gallery in Kekliktepe, einem Stadtteil von Urla. Die Stadt Urla mit rund 40.000 Einwohnern liegt etwa 30 km von Izmir entfernt. Der Auftraggeber für den Bau war Lucien Arkas, Präsident der Arkas Holding, einer weit gefächerten Firmengruppe mit Transport und Logistik im Kern.

Die Architekten kamen vom Büro Artı3 Mimarlık in Izmir. Auf ihrer Webpage heißt es, dass ihr Bauen auf „Einfachheit und Originalität“ ausgerichtet sei: im Kern gehe es um „die menschliche Wahrnehmung und die Umweltkommunikation“.

Für die Planung der Kunstgalerie an diesem Standort bedeutete das, die Baumassen möglichst aufzulösen und vom Gebäude ausgehend möglichst viele Zugänge in den Park drumherum anzubieten.

Tatsächlich ist die Außenhaut eine Kolonnade von Säulen, die rund ums Gebäude führt. Sie sind 6 m hoch und 30 x 40 cm schmal – glücklicherweise haben die Architekten der Versuchung widerstanden, einen Bezug zur Antike mit ihren massiven Steinsäulen zu nehmen. Es sei daran erinnert, dass das antike Smirna mit ihren Tempeln nicht weit entfernt liegt.

Mit vielen Details sind die Außenmauern hinter den Säulen optisch durchgängig gemacht: es gibt Fenster vom Boden bis zum Dach, und das Dach über der Kolonnade hat Aussparungen.

Schließlich ist das Gesamtgebäude in 2 Hälften geteilt, auf der einen Seite die Halle für die Ausstellungen, auf der anderen Seite die Bibliothek, dazwischen ein Skulpturenhof [Sculpture Courtyard]. Der ist ein offenes Volumen hinter Glasscheiben, er beherbergt auch den Besucherzugang.

Tageslicht fällt in die Innenräume, da das Dach verglast ist. Das hat aber auch zur Folge, dass man für die jeweiligen Kunstwerke oder Bücher besondere Klimatisierungen schaffen muss.

Die Säulenkolonnade rund um die Galerie ist gezielt dafür gedacht, dass die Besucher von hier aus den – wirklich großartigen – Blick über das Land genießen. Verschiedene Rampen und Treppen laden ein, in den Park rund um das Gebäude zu kommen und die dort ausgestellten Skulpturen zu genießen.

Dass das ganze Ensemble eine optische Einheit darstellt, wurde nicht nur durch die offene Architektur erreicht, sondern auch durch die einheitliche Materialwahl.

Prägnant sichtbar ist neben dem Glas für den Eingangsbereich nur noch Naturstein: es handelt sich um den Aerocream-Kalkstein für die Säulen und die Außenwände, Marmor für den Boden in der Eingangshalle und in der Säulenkolonnade, Granit für die Wegepflaster im Park und Urla-Kalkstein für die Stützmauern dort. Lieferant für den Aerocream-Kalkstein war die türkische Firma Metamar.

Die Galerie bekam eine lobende Erwähnung beim Architecture Master Prize Awards 2019, wurde auch bei den Turgut Cansever International Architecture Awards 2020 ausgezeichnet und hat verschiedene nationale Auszeichnungen gewonnen.

Eine Besonderheit beim Bau der Anlage war, dass möglichst viel vorgefertigt und an Ort und Stelle nur noch zusammengesetzt wurde. Das gilt für die Wände aus Betonfertigteilen, und ebenso für die Säulen, die im Inneren einen Stahlträger haben, an den die Natursteinverkleidungen nur noch angeschraubt sind.

Übrigens: Die Lucien Arkas Art Gallery ist nicht zu verwechseln mit dem Arkas Art Center in der Innenstadt von Izmir.

