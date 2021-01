Auf unserer Liste für die Zeit nach Corona (und nach Donald Trump): das Kapitol in Washington, DC

In unserer Serie planen wir virtuelle Besuche bei Objekten weltweit und ihren Natursteinen

In dieser Ausgabe unserer Serie „Auf unserer Liste für die Zeit nach Corona“ hatten wir eigentlich geplant, den Vierströmebrunnen in Rom virtuell zu besuchen. Die große Touristenattraktion wurde von Gianlorenzo (auch: Giovanni) Bernini. Aus aktuellem Anlass haben wir das Kapitol in Washington DC zum Thema gemacht:

Die Gründer der amerikanischen Nation hatten aus Europa ihre Bewunderung für die griechische Demokratie und die römische Republik sowie für die Steine der offiziellen Bauten in Athen und Rom mitgebracht.

Doch als das Kapitol errichtet wurde, gab es in der Nähe keine Marmorvorkommen, und so musste der Aquia Creek Sandstein aus der Nähe für die Verkleidung und für die Innenausstattung verwendet werden.

Damals wurde er wegen seiner sozusagen offiziellen Rolle als „Freestone“ bezeichnet. Doch hielt nicht der Witterung stand und hatte aufgrund von Fehlstellen nicht die beste Qualität.

Aber um 1816 wurde am oberen Potomac River Marmor abgebaut und zur Baustelle auf dem Capitol Hill gebracht.

„Fast ein Dutzend Staaten haben Marmor für den Bau des Kapitolgebäudes zur Verfügung gestellt“, heißt es auf der Regierungswebseite Architect of the Capitol, „er wurde in Fußböden, Fußleisten, Treppen, Geländern, Türrahmen, Wandverkleidungen, Kaminsimsen, Säulen und Gesimsen verwendet. Marmor aus Massachusetts bildet das Äußere der Erweiterungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, und Marmor aus Georgia verkleidet die Verbindungskorridore der Ostseite.

„Andernorts auf dem Capitol Hill sind alle wichtigen Bürogebäude des Kongresses mit Marmor verkleidet, ebenso die John-Adams- und James-Madison-Gedenkgebäude der Library of Congress, und Marmorböden, Treppen, Wände, Säulen und Skulpturen bereichern viele Innenräume.“

Mit dem internationalen Handel und dem Transport durch Dampfschiffe, die den Weg über den Atlantik verkürzten, wurde auch Carrara-Stein aus Italien zu erschwinglichen Preisen verfügbar. „Viele der Statuen sind aus dem feinen, weißen Marmor gefertigt, der in der Nähe von Carrara, Italien, abgebaut wird und seit Jahrhunderten von Bildhauern bevorzugt wird,“ heißt es auf der Seite weiter.

