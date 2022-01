Miszellen: Ideen rund um Naturstein

Wissenschaftler der Nasa haben fanden Beweise gefunden, dass eine Region im Norden des Mars namens Arabia Terra Tausende von „Supereruptionen“ über einen Zeitraum von 500 Millionen Jahren erlebte. Diese Strukturen können helfen, den Vulkanismus auf der Erde besser zu verstehen, da sie nicht durch Erosion verändert oder vernichtet wurden.

Der neue deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) will auf den Neubau eines Regierungsterminals am Berliner Flughafen BER verzichten. Er hoffe, „dass das Auswärtige Amt seine frühere Meinung dazu ändert“, sagte er in einem Interview mit der BILD-Zeitung.

Die 8. Deutschen Pflastertage finden am 29. und 30. März 2022 in Fulda statt. Veranstalter ist die Sektion Straßen- und Tiefbaugewerbe im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes.

Bei den 70. Deutschen Meisterschaften in den Bauberufen in Erfurt kämpften 60 Handwerksgesellinnen und -gesellen um die Medaillen. Auf einer Webpage des Bau-Zentralverbands werden die Gewinner genannt und gezeigt.

Zur Restaurierung der Neuen Nationalgalerie in Berlin durch David Chipperfield Architects hat das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) eine Dokumentation herausgebracht (1, 2).

Die Felsbildsammlung des Frobenius-Instituts an der Goethe-Universität in Frankfurt wurde für das Unesco-Weltdokumentenerbe nominiert. Die Entscheidung fällt voraussichtlich 2026 in Paris (1, 2).

Am Sandstein des Siegesturms in Bayreuth werden in den kommenden Monaten Ausbesserungsarbeiten ausgeführt. Von der Brüstung der Aussichtsplattform drohen Teile herabzufallen.

Video des Monats: „Die Leidenschaft für Naturstein ist keine Frage des Alters,“ ist die Leitlinie eines Werbefilms von ProNaturstein, einem Zusammenschluss führender Schweizer Natursteinbetrieben. Darin baut ein Junge sich eine Hütte im Gebirge.

(12.01.2022)