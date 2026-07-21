Der Name drückt aus, um was es geht: Teebmade ist eine Designfirma aus Saudi-Arabien – „teeb“ ist Arabisch und bedeutet „schön“. Das Unternehmen entwirft und produziert viele Alltagsgegenstände. Das Design orientiert sich unübersehbar an der Kultur des Landes.

Vielfach kommen auch lokale Natursteine zur Verwendung. Einer ist der Harrat Basalt, der vielerorts abgebaut wird, unter anderem in der Umgebung des Touristenorts AlUla. Seine dunkle Farbe strahlt Dauerhaftigkeit und Natürlichkeit aus. Ganz aus Stein ist das Set mit Tassen und Kanne.

Auch der Riyadh-Kalkstein kommt zur Verwendung.

Die Objekte sind dazu gedacht, die kleinen Momente des Innehaltens zu zelebrieren, etwa der Duftspender und das Räuchergefäß. Sorgfältig ist deren Form mit islamischem Dekor gestaltet. Als Material wird ein Steinmehl mit Zement als Binder verwendet.

Der Najdi-Kerzenhalter greift Motive aus der Najdi Architektur auf. Die Materialien sind Metall und Holz.

Die Entwürfe stammen von Mitarbeitern der Firma. Teebmade ist aber auch interessiert daran, die Ideen der Kunden umzusetzen. Genauso wünscht man sich Kontakte zu professionellen Designern aus dem Ausland.

Gefertigt werden die Objekte teils in Saudi-Arabien.

Eine Besonderheit ist der Bausatz für den Salwa-Palast [Palace Building Set]. Er besteht aus 293 kleinen Bausteinen aus GRC (glasfaserverstärktem Beton), einer Tube Klebstoff und einigem mehr. Damit kann man jenen Palast nachbauen, den Imam Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud 1766 als Regierungspalast und Sitz der Prinzen und Imame des Hauses Saud errichtete.

Eine Rekonstruktion der Anlage steht im Vorort Diriyah der Hauptstadt Riad.

Teebmade

Kontakt: Mr. Souad MERHEB, General Manager (Mail)

Fotos: Teebmade