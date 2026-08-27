Mit vier Materialien zeichnet das Studio Michael Burmann im Showroom der Bäckerei Keit den Weg vom Mehrl zum Brot nach, nämlich mit Stein, Stahl, Holz und Papier: Stein findet sich in den Mühlsteinen, die für den Tresen verwendet werden, Holz und Stahl stehen für das Feuer, in dem der Teig gebacken wird, und das Wandpapier dient für die Tüten, in denen der Kunde das Lebensmittel zuletzt bekommt.

Die Bäckerei Keit steht für Sauerteigbrote aus lokalen Zutaten, die aus einem Umkreis von 100 Kilometern um Berlin stammen. Seit der Firmengründung im Jahr 2019 haben die Gründer Thanos Petalotis und Kolja Orzeszko zwei Zweigstellen in den Bezirken Schöneberg beziehungsweise Friedrichshain plus den Showroom in Kreuzberg eingerichtet. Der Showroom dient für besondere Anlässe.

Der Firmenname Keit steht für „Konsequent Brot“ und leitet sich von den drei Begriffen Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und Dankbarkeit ab. „Unsere Brote sind für alle, die in Brot mehr sehen als bloß einen Sattmacher. Wir stehen für eine neue Art der Ernährung“, schreiben sie auf ihrer Webpage.

Das Konzept für den Showroom hat das Studio Michael Burmann umgesetzt. Der Tresen mit dem Mühlstein windet sich wie ein „S“ durch den Raum. Der Stein liegt auf dickem Holz der Douglasienkiefer auf. Aus demselben Material sind auch eine Sitzbank und ein Brett an der Wand gefertigt

Die Brotlaibe werden auf einem Regal aus Edelstahl an der Wand präsentiert. Deutlich ist der Kontrast der strengen und industriellen Metalloberfläche gegenüber der Detailvielfalt bei den Broten, dies sowohl in der Form als auch in der Farbe.

Das letzte Material ist das japanische Washi-Papier, sowohl als Tapete an der Wand als auch an der Deckenleuchte.

Schließlich gibt es noch das fünfte Material, um das sich alles dreht, nämlich Mehl. Das wird in seiner Rohform nicht gezeigt.

Keit

Studio Michael Burman

Fotos: Robert Rieger