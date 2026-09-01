In einem separaten Bericht beschreiben wir die Architektur und die Steinmetzarbeiten des Projekts.

https://www.stone-ideas.com/123682/drei-natursteintreppen-wohnhaus-long-island/



Die Treppe erstreckt sich über drei Etagen – 13′-6′′ vom Untergeschoss zum ersten Obergeschoss (15 volle Stufen), 14′-4′′ bis zum zweiten Stock (16 volle Stufen) und 17′-11′′ bis zum dritten Stock (19 volle Stufen), jeweils 4′-9′′ breit – und ist ebenso ein skulpturales Herzstück wie ein Weg durch das Haus.

Die statische Stabilität beruht auf vier 12,9-mm-PT-Kabeln in den Treppenläufen 1 und 2 sowie vier härteren 15,7-mm-Kabeln im Treppenlauf 3.

Die oberen und unteren Trittstufen wurden so geformt, dass sie die Stahlverankerungen verdecken. Diese sind so konzipiert, dass sie die Steinhülle mit der bestehenden Bodenkonstruktion verbinden, den Zugang für Hebevorrichtungen zum Spannen der Kabel ermöglichen und vollständig in der Marmorhülle verborgen bleiben. Jedes Verankerungsdetail wurde so angepasst, dass der CO₂-Fußabdruck minimiert und gleichzeitig eine robuste Lastübertragung gewährleistet wird, wodurch ein Gleichgewicht zwischen Leistung und nahtloser Integration hergestellt wird.

Die Montage erfolgte nach einem sorgfältig abgestimmten Ablauf:

* Die Verankerungsvorrichtungen wurden an der bestehenden Unterkonstruktion befestigt;

* es wurde eine temporäre Verschalung errichtet;

* und die Trittstufen wurden mit locker eingezogenen Kabeln in Mörtel eingebettet.

Nach dem Aushärten des Mörtels wurden die PT-Kabel mit Hydraulikhebern auf die Auslegungslasten gespannt, und die Führungsbohrungen wurden von unten nach oben mit Mörtel verfüllt, um das System zu sichern.

Anschließend wurden durch schrittweise Belastung die Durchbiegungskriterien überprüft, bevor die Verschalung entfernt wurde. Die letzten Gewerke schlossen die Installation durch den Einbau der maßgeschneiderten Beleuchtungs- und Glasschutzelemente ab.

Diese Marmortreppe aus Danby Fantastico verkörpert die Verschmelzung von Kunstfertigkeit und Ingenieurskunst: ein filmreifer Aufstieg, geprägt von präziser Geometrie, versteckter Technik und der zeitlosen Anziehungskraft von Stein. Sie ist ein Zeugnis für Innovation im Materialeinsatz, nachhaltiges Design, hervorragende Fertigungsqualität und präzise Montage – ideale Merkmale für den Pinnacle Award des Natural Stone Institute.

Quelle: Picco Engineering, Concord, ON, Kanada

Bilder: Picco Engineering