Lubosz Karwat ist ein über die Landesgrenzen hinaus bekannter polnischer Mosaikkünstler. Sein Stil ist unverkennbar: Er reicht von detailgetreuen Arbeiten, mit denen er reale Dinge abbildet, bis hin zu abstrakten Assoziationen, in denen man dennoch erkennt, was gemeint ist.

In jedem Fall hat er zahlreiche moderne Aspekte in die uralte Kunst der kleinen Steinchen eingebracht.

2006 eröffnete er sein Atelier Karwat Mosaik in der polnischen Industriestadt Poznań. Seitdem hat er sich einen internationalen Ruf erarbeitet; 2015 belegte er den 1. Platz beim Internationalen Wettbewerb Gaziantep Mozaik Yarışması in der Türkei.

Zuhause hat er sich einen Namen gemacht, unter anderem als Initiator eines öffentlichen Mosaikprojekts für die Bürger von Krakow, mit dem eine Unterführung verschönert wurde. Dreimal wurde das Event mit großer Beteiligung wiederholt.

Inzwischen ist er so bekannt, dass er mit Auftragsarbeiten komplett ausgelastet ist. „Ich bin so beschäftigt, dass ich keine Zeit für meine eigenen Projekte habe“, antwortet er, als wir wegen eines Berichts anfragen, „aber ich will mich nicht beklagen, denn meine Kunden sind meinen künstlerischen Vorschlägen gegenüber aufgeschlossen.“

Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Vielleicht kann ich eines Tages, wenn ich reich und berühmt bin, wieder meine eigenen Ideen und Entwürfe umsetzen.“

Wir zeigen einige seiner aktuellen Arbeiten. Der Leser mag selber herausfinden, wer der Auftraggeber war.

Jedes Jahr nimmt er an der Natursteinmesse „Stone“ im Januar in Poznań teil und bietet dort Seminare an.

Atelier Lubosz Karwat

Messe „Stone“, Poznań

Fotos: Atelier Lubosz Karwat