Brown’s of Leith in Edinburgh atmet den Zeitgeist der Gegenwart: Es handelt sich um ein ehemaliges Fabrikgelände der Firma George Brown & Sons Engineering Works und wird seit einigen Jahren als Zentrum für „Essen, Trinken und Pause“ neugenutzt, wie es in den Unterlagen heißt.

Der Zauber solcher Anlagen besteht in der Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart, und man findet sie überall auf der Welt. Was uns bei diesem Projekt aufgefallen war, ist die Bar in einem der Restaurants: Sie ist einfach gemauert und besteht aus Stonebricks mit großen Schäden, etwa abgeschlagenen Ecken.

Die Designer von Groves-Raines Architects Studios (GRAS) haben uns die Idee dahinter erläutert: „Stein muss nicht neu eingeführt werden. Man muss ihn neu entdecken.“ Die Firma hat seit fünf Jahrzehnten Erfahrung mit der Sicherung und Erneuerung von Denkmalobjekten.

Die Stonebricks lieferte die Firma Hutton Stone aus ihrem Steinbruch für den Darney-Sandstein in der Grafschaft Northumberland an der Grenze zu Schottland.

Leith war ehemals ein Industriezentrum im Norden der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Es hatte seinen Namen nach dem Fluss. Im 18. Jahrhundert war es ein Wirtschaftszentrum mit Hafenanlagen, an denen sogar große Segelschiffe Rohstoffe und Güter wie Wolle, Wein und Gewürzen anlandeten. 1920 wurde es zu einem Bezirk von Edinburgh.

Inzwischen werden die mehr als 130 Jahre alten Anlagen dort Schritt für Schritt für neue Verwendungen umgewandelt. In Brown’s of Leith mit den Bars und Restaurants im Erdgeschoss unter den ursprünglichen Portalkränen gibt es auf der Etage darüber Textilstudios und Juweliere, die die alte Handwerkskunst lebendig halten wollen. Später soll Kunst dazukommen.

Sehenswürdigkeiten in Leith sind die königliche Yacht „Britannia“, die hier ihren letzten Ankerplatz gefunden hat und besichtigt werden kann. Auch die Port of Leith Distillery ist eine Attraktion: Das Bauwerk selbst ist außergewöhnlich, und im Inneren erfährt man viel über die Herstellung von Whiskey. Die Website „Visit Scotland“ nennt außerdem den Water of Leith Walkway entlang des Flusses, das Trinity House und den Edinburgh Sculpture Workshop.

Groves-Raines Architects Studios

Hutton Stone

Visit Scotland

Photos: Richard Gaston / Paula Szturc