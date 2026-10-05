Fast vier Jahrzehnte nach einer der außergewöhnlichsten Entdeckungen in der mesoamerikanischen Archäologie werden Objekte, die aus der heiligen olmekischen Stätte Cerro El Manatí geborgen wurden, nun erneut in einer großen Ausstellung im Anthropologischen Museum von Xalapa in Veracruz, Mexiko, zusammengeführt. Der Titel lautet „Lords of Water, Olmec Sacred Spaces“ (Herren des Wassers: Heilige Stätten der Olmeken). Sie wurde am 10. September 2026 eröffnet und präsentiert 90 archäologische Objekte aus El Manatí sowie Fundstücke aus den verwandten Stätten La Merced und El Macayal. Die vom INAH-Zentrum Veracruz und der Universidad Veracruz organisierte Ausstellung ist im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum des Museums ein Jahr lang zu sehen.

Die Ausstellung greift jene Entdeckung aus dem Februar 1988 auf, als die Archäologen Carmen Rodríguez Martínez und Ponciano Ortiz Ceballos in ein abgelegenes Gebiet im unteren Einzugsgebiet des Coatzacoalcos reisten, nachdem Anwohner von ungewöhnlichen Funden in der Nähe der Quellen des Cerro El Manatí berichtet hatten.

Die Bedeutung der Fundstätte wurde schnell deutlich. El Manatí liegt im Kerngebiet der Olmeken und im weiteren Einflussbereich bedeutender Zentren wie San Lorenzo und La Venta und bewahrte nicht nur Zeugnisse einer Besiedlung, sondern auch von rituellen Aktivitäten über Jahrhunderte hinweg.

Zwischen etwa 1700 und 900 v. Chr. hinterlegten olmekische Gemeinschaften Gegenstände an den Quellen, die von Forschern als zeremonielle Opfergaben interpretiert werden. Wasser, Berge, Mineralien und die umgebende Landschaft scheinen eine wesentliche Rolle für die religiöse Bedeutung der Stätte gespielt zu haben.

Nach der Installation eines Entwässerungssystems, das die Ausgrabungsarbeiten ermöglichte, bargen die Archäologen polierte Steinäxte, Holzbüsten, Keramikgefäße, Gummibälle, Samen und anderes organisches Material sowie die Überreste von Säuglingen.

Besonders bemerkenswert war der Erhaltungszustand der organischen Materialien. Zu den Funden gehörten 15 Gummibälle, die auf die Zeit zwischen 1700 und 1500 v. Chr. datiert wurden. Aufgrund ihres guten Erhaltungszustands zählen sie zu den ungewöhnlichsten Objekten, die an dieser Fundstätte geborgen wurden. Eine Nachbildung eines dieser Bälle ist in der Ausstellung zu sehen.

Spätere rituelle Deponien zeugen von Veränderungen in den zeremoniellen Praktiken. Um 1500 – 1200 v. Chr. legten die Menschen Äxte auf eine Schicht aus schluffigem Ton, manchmal einzeln, manchmal paarweise und manchmal in blumenartigen Anordnungen.

Die dramatischste Phase fiel in die Zeit zwischen 1200 und 900 v. Chr., als anthropomorphe Holzbüsten an dieser Stätte deponiert wurden. Zwanzig aus Jobo- und Ceiba-Holz geschnitzte Figuren wurden in situ gefunden. Einige waren mit spiegelglattem Hämatit überzogen, während andere zusammen mit Stücken dieses Minerals, Hoheitsstäben, Blumenbündeln und Überresten von Säuglingen deponiert worden waren.

Die Ausstellung ordnet diese Funde in den größeren Kontext der rituellen Praktiken der Olmeken ein. Fundmaterial aus La Merced und El Macayal verdeutlicht, dass El Manatí kein isoliertes Phänomen war, sondern Teil eines weitreichenden Netzwerks heiliger Stätten, in denen Wasser, Erde und Opfergaben eng miteinander verbunden waren.

Dreidimensionale Rekonstruktionen ermöglichen den Besuchern der Ausstellung, die archäologischen Kontexte zu erkennen, in denen viele Objekte ursprünglich gefunden wurden.

Museo de Antropología de Xalapa (spanish)

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (spanish)