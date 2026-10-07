Am 30. Juli 2026 war der Earth Overshoot Day. Ab diesem Tag verbraucht die Menschheit rechnerisch mehr natürliche Ressourcen, als die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Diese Herausforderung betrifft nahezu alle Wirtschaftsbereiche, besonders aber das Bauwesen. Wie Materialien effizienter genutzt und Rohstoffe im Kreislauf geführt werden können, gehört somit zu den zentralen Zukunftsaufgaben der Branche. Lösungen und Innovationen dazu präsentiert die BAU 2027 vom 11. bis 15. Januar 2027 in München.

Lange Zeit lag der Fokus vor allem auf dem Neubau. Heute rückt jedoch zunehmend der Gebäudebestand in den Fokus. Denn oft ist die nachhaltigste Ressource bereits vorhanden: Allein in Deutschland lagern laut dem Wuppertal Institut rund 20,8 Milliarden Tonnen Baumaterialien in Wohn- und Nichtwohngebäuden. Das gesamte anthropogene Materiallager umfasst rund 51,7 Milliarden Tonnen. Damit verändert sich auch die Sicht auf Städte und Gebäude. Was bislang vor allem als Bestandsimmobilie betrachtet wurde, entwickelt sich zunehmend zu einer potenziellen Rohstoffquelle.

Kreislaufwirtschaft ist das Stichwort.

Neben der Wiederverwendung von Baustoffen rücken kompakte Grundrisse, flächeneffiziente Konzepte und materialoptimierte Konstruktionen in den Fokus.

Biobasierte Baustoffe wie Naturstein, Holz, Hanf, Flachs, Stroh oder Lehm gwinnen an Bedeutung. Außerdem rücken gesundheitliche Aspekte stärker in den Fokus. Emissionsarme Baustoffe und schadstoffarme Innenräume gewinnen bei der Planung und der Materialwahl zunehmend an Bedeutung.

Gleichzeitig verändert sich die Bewertung von Gebäuden. Neben dem Energieverbrauch im Betrieb rücken die Emissionen aus Herstellung, Transport, Bau, Nutzung, Sanierung und Rückbau stärker in den Fokus. Lebenszyklusanalysen, Umweltproduktdeklarationen und die Erfassung sogenannter grauer Emissionen gewinnen deshalb an Bedeutung.

Auf der BAU 2027 präsentieren Hersteller, Planer, Forschungseinrichtungen und Start-ups Möglichkeiten, wie sich Kreislaufwirtschaft, Materialeffizienz und digitale Transparenz in die Baupraxis integrieren lassen. Vorgestellt werden neue Baustoffe, innovative Produkte, digitale Werkzeuge sowie Konzepte für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Gebäudebestands. Die BAU 2027 in München zeigt, welche Technologien, Produkte und Konzepte das Bauen der Zukunft prägen werden.

Bau, München, 11. bis 15. Januar 2027

Fotos: Messe München