„Frammenti“ ist eine modulare Steinverkleidung im Format 20 × 10 cm, die von Martinelli Venezia für Lithea entwickelt wurde. Das Projekt entsteht als Weiterentwicklung und Neuinterpretation des Werks „Tracce“ (siehe Link unten) und überträgt dessen Prinzipien in einen neuen Maßstab und ein neues Kompositionssystem, innerhalb einer gemeinsamen Sprache, die auf der Beziehung zwischen Material, Zeichen und Komposition basiert.

Eine Komposition aus 27 verschiedenen Fliesen, bei der jedes Modul durch Gravuren, Reliefs und Texturen geprägt ist, die die Oberfläche in ein Feld visueller und taktiler Spuren verwandeln. Geometrien, Mikroarchitekturen und Materialvariationen geben einem offenen System Gestalt, in dem das Design niemals einheitlich ist, sondern aus der Gegenüberstellung und Wiederholung von Elementen entsteht.

Das Projekt interpretiert die Wand als aktive Oberfläche, die in der Lage ist, Erinnerung, Rhythmus und Tiefe aufzunehmen und zu vermitteln. Die Komposition entwickelt sich durch eine Grammatik aus Voll- und Hohlräumen, Licht und Schatten, Kontinuität und Diskontinuität.

Das Material ist Bianco Carrara Marmor.

Martinelli Venezia: Tracce

Lithea

Fotos: Nino Bartuccio photo