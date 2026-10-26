Für Bertha Shortiss geht es bei Skulpturen im öffentlichen Raum vor allem um Kommunikation, da sie für jeden zugänglich sind und nicht durch Mauern oder bildungsbezogene oder soziale Gräben begrenzt werden. Auch wenn sie ihre Wahrnehmung der Welt nicht auf andere übertragen kann, ist sie der Ansicht, dass Betrachter durch ihre Kunst auf der Grundlage ihrer eigenen Lebenserfahrungen eine eigene, authentische Wahrnehmung entwickeln können.

Und umgekehrt: „Kunst braucht den öffentlichen Raum, Kunst ist für die Menschen da, sie kann wie ein Fenster sein, das den Blick auf eine andere Welt eröffnet.“

Obwohl die Arbeit mit Stein, insbesondere bei großformatigen Skulpturen, anspruchsvoll und heute wohl eher unüblich ist, sagt sie, dass sie keine andere Wahl habe. Ihre Leidenschaft für das Material und den kreativen Prozess prägen ihr künstlerisches Schaffen.

Sie sagt auch, dass selbst angesichts des großen Wandels, den moderne Technologien wie CNC-Maschinen und 3D-Scanner mit sich gebracht haben, nichts die Begeisterung des kreativen Prozesses übertreffen kann: All die Energie, die sie in ein Werk gesteckt hat, „fließt (zu ihr) zurück“, wenn die Arbeit vollendet ist.

Ihr poetischer Ansatz in Bezug auf ihre künstlerische Kreativität zeigt sich in den fließenden Linien ihrer Arbeiten, die von Wellen, Körpern, Schnüren und natürlichen Formen geprägt sind.

Ihre Werke orientieren sich an Formen, die an den Fluss der Zeit erinnern, sowie an Darstellungen der Natur, sowohl in menschlichen Silhouetten als auch in natürlichen Strukturen. Bertha Shortiss findet Inspiration durch Reflexion und die Atmosphäre um sie herum. Das Entdecken neuer Horizonte ist es, was sie inspiriert und ihre Neugierde nährt.

Ihre Teilnahme am Dhofar International Sculpture Festival 2026 verdeutlicht diesen Zusammenhang zum Arbeiten in fernen Ländern mit vielfältigen Kulturen und Umgebungen. Die Skulptur, die die Künstlerin für das Festival entworfen und geschaffen hat, wurde „von der Umgebung und dem besonderen Klima geprägt“.

Dieser Wunsch, mehr über die Welt zu lernen und zu erfahren, rührt möglicherweise daher, dass sie als siebtes Kind eines irischen Einwanderers und einer Schweizer Auswanderin in den Schweizer Bergen aufgewachsen ist, sodass sie sich schon früh an unterschiedliche Perspektiven gewöhnen musste.

Die Künstlerin, die eine Leidenschaft für monumentale Werke hegt, plant für Ende Oktober 2026 eine Ausstellung mit kleineren Werken (siehe unten). Zudem hat sie an Modellen für monumentale Skulpturen gearbeitet, die sie in Zusammenarbeit mit einer Kunstorganisation einreichen möchte. Derzeit bereitet sie außerdem eine Bewerbung für eine Ausstellung im nächsten Jahr vor, bei der ein Werk an einem öffentlichen Ort in der Schweiz, präsentiert werden soll. All dies wird durch kleinformatige Arbeiten, die Teilnahme an Festivals und Symposien sowie viel Arbeit im Atelier ergänzt und abgerundet.

Bertha Shortiss begann bereits in jungen Jahren, mit Stein zu arbeiten, und probierte sich an verschiedenen Materialien wie Holz, Bronze, Recyclingmaterialien und – natürlich – Schnee und Eis aus. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Steinmetzin, besuchte Bildhauerkurse in Müllheim und Zeichenkurse an der Glassel School of Art in Houston, USA, und studierte an der Freien Kunstakademie in Basel. Sie wurde zu zahlreichen Symposien weltweit eingeladen und arbeitet heute abwechselnd in Irland und in ihrem Atelier in Altdorf, Schweiz.

Bertha Shortiss

Ausstellung „Holz Stein Farbe“ mit Werken von Stefan Bissig, Bertha Shortiss und Andrea Furrer-Stadler in Altdorf, UR (29. Oktober – 3. November 2026).

Fotos: Bertha Shortiss