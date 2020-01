Miszellen: Ideen mit Naturstein

Die schwedische Firma Iris Hantverk hat den guten alten Bimsstein für die Hautpflege wiederentdeckt (1, 2).

Geschäftsführer im Handwerk verdienten 2019 laut einer Studie der Unternehmensberatung BBE Media und dem Deutschen Steuerberaterverband im Schnitt 106.700 €, wie das Handelsblatt in seiner Ausgabe vom 16. Dezember 2019 schreibt. Dazu kamen Tantiemen in Höhe von 18.870 €. Spitzenreiter waren die Chefs im Bereich Gesundheit (137.025 €) und Elektroinstallation (123.610 €), auf den letzten Plätzen lagen das Baunebengewerbe (98.579 €) und das Sonstige Handwerk (83.600. €).

Der Wattboden ist der Boden des Jahres 2020. Im Zoologischen Museum Hamburg gibt es eine Ausstellung dazu (1, 2).

Justin Kühnast ist der einzige Azubi zum Naturwerksteinmechaniker in Sachsen-Anhalt. Für den theoretischen Teil der Ausbildung fährt er alle 6 Wochen für 14 Tage an die Staatliche Berufsschule Eichstätt, wie die Magdeburger Volksstimme in einem Bericht schreibt.

An der neu geschaffenen Mündung der Emscher in den Rhein dienen bis zu 2,5 m hohe Natursteinfelsen dazu, den Höhenunterschied naturnah zu gestalten.

Der niedergermanische Limes von Remagen bis zur Rheinmündung wurde bei der Unesco für einen Platz im Kulturerbe der Menschheit eingereicht. Offiziell erfolgte die Bewerbung von der Seite der Niederlande, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben sich angeschlossen.

Brasiliens Präsident Bolsonaro hat die Einrichtung neuer Steinbrüche vereinfacht (portugiesisch).

„Die Ziele für 2023 liegen in weiter Entfernung“, schreibt das türkische Magazin Marble Trend in seiner 50. Ausgabe. Die Zahlen beziehen sich auf die Selbstverpflichtung, die die türkische Wirtschaft für den 100. Jahrestag der Gründung der Republik eingegangen war: die Natursteinbranche hatte versprochen, in jenem Jahr Exporte in Höhe von 6 Milliarden US-$ zu erreichen. Doch nach zunächst gutem Wachstum in den Jahren 2010 bis 2013 waren 2018 die Exporte wieder unter 2 Milliarden gefallen und für 2019 sind die Zahlen auch nicht gut. „Wir werden sehen, wie nah wir an das Ziel von 6 Milliarden herankommen“, räumen die Redakteure die von Anfang an völlig unrealistischen Versprechungen kleinlaut vom Tisch (1, 2).

Ein Erdbeben hat den berühmten Steinbogen in der Form eines natürlichen Fensters in Punta Verana an der Küste Puerto Ricos zerstört.

Video des Monats: „Eine Schieferreise“ von Minera Skifer aus Norwegen.

