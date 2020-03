Beistelltische „Monterrey“ der mexikanischen Designmarke Peca: standfest durch Marmor

Die Designerin Caterina Moretti bleibt bei ihren neuen Kreationen dem Naturstein verbunden

Wir haben mal wieder die Website von Caterina Moretti besucht, um nachzuschauen, was die Designerin seit unserem letzten Bericht auf den Markt gebracht hat. Damals hatten wir ihre Möbel und Alltagsobjekte beschrieben, bei denen sie mexikanisches Lavagestein verwendet hatte. Zur Erinnerung: Caterina Moretti betreibt in Guadalajara in Mexiko das Studio Peca.

Diesmal sind uns die Tische „Monterrey“ besonders aufgefallen. Ihre Form ist streng geometrisch – man fühlt sich ein wenig an die Bauhaus-Ära und das Triadische Ballett von Oskar Schlemmer erinnert.

Für uns besonders erwähnenswert an diesen Beistelltischen ist, dass sie konsequent materialgerecht konzipiert sind: der verwendete Marmor ist bekanntlich schwer, also eignet er sich besonders dafür, die Stabilität des Tisches zu gewährleisten. Weißen beziehungsweise schwarzen Marmor zusammen mit Tzalam-Holz hat die Designerin verwendet. Hergestellt werden ihre Kreationen wie üblich ganz in Handarbeit.

„Rima“ ist der Name einer Konsole aus Travertin. Die Beschreibung auf der Webpage ist ganz Designer-Poesie: „Ein makelloses Stück voller lyrischer Ausdrucksform, das für jeden Raum eine kreative Lösung bietet.“

Ganz ungewöhnlich ist das Lesezeichen „Pausa“: Wie der Name sagt, dient es dazu, das Buch für einen Moment beiseite zu legen, ohne dass die gerade aufgeschlagenen Seiten verblättert werden. Drei Materialien stehen zur Auswahl: Onyx, Messing und Holz.

Zu den Tischen mit Platte aus Lavagestein, die wir beim letzten Mal vorgestellt hatten, gibt es nun auch eine ovale Variante und einen Beistelltisch.

Schließlich die Untersetzer „For Ángulo Cero“.

Das Design der vorgestellten Objekte stammt von Caterina Moretti selbst. Bei „Pausa“ hat sie mit Alejandra Carmona zusammengearbeitet.

Peca

Fotos: Peca

See also:



(19.03.2020)