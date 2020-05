Die Forschungsreise der Marmomac: Marmor und Naturstein in Verbindung mit anderen Materialien

In einer Pressemitteilung stellt die Messe „zehn Projekte vor, die beispiellose und mutige Kombinationen sowie Oberflächen, Ausführungen, Effekte und Formate zeigen“

Veronafiere, der Organisator der Messe Marmomac (30. September – 03. Oktober 2020), hat uns die folgende Pressemitteilung geschickt:

Marmor ist ein Begriff, der automatisch mit Luxus sowie mit klassischem und zeitlosem Design assoziiert wird. Doch in den letzten Jahren haben sich viele weitere Möglichkeiten gezeigt, wie Naturstein auf originelle Art undWeise verarbeitet und mit unterschiedlichen Materialien kombiniert werden kann. Dabei kommen neue Gegenstände für die Einrichtung oder Designideen für moderne Räumlichkeiten heraus.

In Kombination mit Holz, Metallen, Harzen oder Stoffen passt sich Marmor an jede Art von Umgebung an und wertet sie auf: von intimen und privaten Räumen in einer Wohnung bis hin zu prächtigen und monumentalen Räumen in Hotels. Marmor interpretiert den Raum, um immer wieder einzigartige Aussagen zu schaffen. Naturstein verschönert Gebäude, um eine moderne, raffinierte Eleganz zu kreieren, die den Anforderungen an Design, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit selbst der anspruchsvollsten Kunden gerecht wird.

Marmomac – die führende internationale Fachmesse speziell für Marmor und Naturstein – setzt ihre Forschungsreise mit dieser Auswahl von 10 Projekten fort, die beispiellose und mutige Kombinationen sowie Oberflächen, Oberflächenbearbeitungen, Effekte und Formate hervorheben.

Marmomac, 30. September – 03. Oktober 2020

Der belgische Designer Ben Storms balancierte Marmorblöcke auf Metall-„Kissen“. Die InHale-Kollektion von Couchtischen, die zum ersten Mal auf der Collectible Fair in Brüssel präsentiert wurde, ersetzt die Schwere des Materials durch diese sanfte Komposition. Foto: Ben Storms



Studio EO aus Schweden kombiniert geblasene Glasvasen mit Bruchstücken von Abfallmarmor, um diese farbenfrohen Vasen herzustellen. Sie sind als „Improvisationsübungen“ konzipiert, da einige der Marmorstücke bereits Bohrungen hatten, wodurch die Idee entstand, sie mit reinen zylindrischen Formen zu kombinieren. Foto: Studio EO



Fabio Novembre verbindet eine Statue aus weißem Marmor mit einer Architektur aus Holzregalen, um die menschliche Figur zwischen Worten und Objekten zu verstecken. Obwohl aus unterschiedlichen Epochen stammend, führt er einen Dialog mit Antonio Canova, mit dem er eine Sensibilität für weibliche Schönheit par excellence teilt: die Venus. Foto: Driade



In diesem von Alessandro La Spada entworfenen Wohlfühlbad erinnern die Corteccia-Platten von Antolini poetisch an die Adern jahrhundertealter Bäume; sie stehen in einem eleganten Dialog mit den Metallprofilen und ihrer reinen und zarten Geometrie als Rahmen des Raumes. Foto: Antolini



Die junge italienische Designerin Ilaria Bianchi kombiniert Marmor – das edle Material schlechthin – mit einem einfachen Material, das normalerweise für Verpackungen oder als Wärmeisolierung verwendet wird: Polystyrol. Das Ergebnis ist das einzigartige Design der Duo-Regale, die es nur in limitierter Auflage gibt. Foto: Ilaria Bianchi



Das Restaurant Kane World Food Studio, das von Bogdan Ciocodeica in Bukarest als urbane Tropenoase entworfen wurde, präsentiert eine einzigartige Kombination von Materialien: die große Marmortheke, Boden und Säulen aus Beton, Holzmöbel, Spiegel und Oberflächen mit Messing. Foto: Adrei Margulescu



Das Voie-Light-Projekt. The Stone Edition von Sabine Marcelis: Marmorblöcke und ihre reinen Volumen werden von leuchtenden Kreisen durchkreuzt, um Adern hervorzuheben und von der Sedimentation der Zeit zu erzählen. Die von Bloc Studio entworfenen Lampen heben die Magie des Marmors als Kontrast zum Neon hervor. Foto: Bloc Studio



Der Bodenbelag in dieser Wohnung in Litauen besteht aus Stücken aus Marmor, Travertin und Granit, die in ein weißes Zementbindemittel eingebettet sind, wodurch ein Terrazzo-Effekt entsteht. Studio Do Architects kombinierte die für die Einrichtung verwendeten Farben mit den Texturen der Materialien, um eine elegante Palette von sanften Tönen von Rouge bis Ahorn zu schaffen. Foto: Norbert Tukaj



Salute ist eine Kollektion von Tischen, bei denen Marmor mit Metall kombiniert wird. Von Sebastian Herkner für die Pariser Firma La Chance entworfen, sind diese skulpturalen und effektvollen Produkte in verschiedenen Größen und Farbschattierungen erhältlich. Foto: La Chance



Diese elegante Küche wurde von Arjaan De Feyter aus Wijnegem, Belgien, entworfen und zeichnet sich durch einen interessanten Kontrast zwischen Platten aus grauem Travertin, Beton und gebeiztem Eschenholz aus. Foto: Piet-Albert Goethals



