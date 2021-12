Salvatori bringt mit „Gravity Zodiac“ 12 Steinkugeln auf den Markt, die eine Verbindung zur Astrologie haben

Die Objekte sind profan zum Beispiel als Briefbeschwerer geeignet

Es gibt zahlreiche Leute, die daran glauben, dass den Steinen Energie oder eine Magie innewohnt. Wir haben häufiger Zuschriften von Leuten abgelehnt, die darüber Beiträge in Stone-Ideas.com veröffentlichen wollen. Jetzt kommt das Thema aus einer ganz unerwarteten Ecke auf uns zu: die italienische Firma Salvatori, bekannt für innovatives Design und für Kunst mit Naturstein, hat zum Ende des Jahres 2021 ihre neue Kollektion von Briefbeschwerern auf den Markt gebracht. Deren Name ist „Gravity Zodiac“ (Schwerkraft Tierkreiszeichen), und in den Presseunterlagen der Firma gibt es eine Erklärung dazu: „Eine Kollektion, die von der astrologischen Energie und der Verbindung zwischen Tierkreiszeichen, Steinen und herrschenden Planeten inspiriert ist.“

Weiter im Pressetext: „Steine und Planeten sind astrologisch miteinander verbunden. Der Stein zieht Energie von dem Planeten an, mit dem er assoziiert ist, und seine Energie wird dann auf uns übertragen.“

Und: „Die Idee ist, sich mit der Energie des jeweils herrschenden Planeten in Einklang zu bringen.“

12 Natursteinkugeln aus massivem Stein mit einem Durchmesser von jeweils 10 cm gibt es. Sie ruhen auf Ringen auf Bronze mit 1 cm Höhe und 6 cm Durchmesser, so dass sie sich drehen lassen. Der Preis pro Stück beträgt 180 €.

Schließlich weist Salvatori noch auf eine Besonderheit von Naturstein hin: „Natürliche Materialien sind genau das: natürlich, und daher werden keine zwei Stücke identisch sein. Bitte bedenken Sie das.“

Salvatori

Fotos: Salvatori

Eine Ergänzung: eine Grafik bei Wikipedia zeigt unser Sonnensystem mit dem Stern (Sonne) und den Planeten im echten Größenverhältnis zueinander, jedoch mit extrem verkleinertem Abstand. Links die 4 Gesteinsplaneten (Merkur, Venus, Erde, Mars), rechts folgend die beiden Gasplaneten Jupiter und Saturn (die aufgrund ihrer ungeheuren Masse aber im Inneren fest sind) und schließlich die beiden Eisplaneten Uranus und Neptun.

(03.12.2021)