Silos Visionary Craftsmen ist eine jener italienischen Firmen mit Fokus auf Produkdesign mit Naturstein. Startup-Gründer ist Pietro Monitillo, die Gründung erfolgte im Jahr 2022. Der Fokus des Startups liegt neben Produktdesign auch auf Consulting für Innenarchitektur mit Naturstein und digitalem Service.

Für die Entwicklung der Designprodukte arbeitet Silos mit Designern zusammen. Zum Beispiel: Für die „Stones and Fire“-Kollektion von Kerzenhaltern lieferte Ugo La Pietra die Entwürfe, die sich an Vorbildern aus der Architektur orientieren. Bei der „Diamond“-Kollektion handelt es sich um Möbelstücke beziehungsweise geometrische Fliesen von Piero Monitillo selbst.

Wir zeigen Fotos aus der „Geo“-Kollektion. Sie stammt von Roberto Marcatti, zwei der Objekte hat er zusammen mit Cintya Concari entworfen. Beide sind die Art Direktoren der Firma. Es handelt sich um Wandfliesen, die auf den ersten Blick wenig spektakulär erscheinen, sich jedoch zu wirkungsvollen Arrangements zusammensetzen lassen.

Verwendet werden schwerpunktmäßig die Kalksteine Pietra Puglia aus Apulien ganz im Süden Italiens. Es handelt sich um einen cremefarbene, homogene und feinkörnige Sorten.

Die Firma stellt ihre Produkte im Showroom von Pavus in Mailand in der Viale Vittorio Veneto 24 aus.

Silos Visionary Craftsmen Srl

Monitillo Marmi 1980