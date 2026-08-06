Gewissermaßen überirdisch ist die neue Rolex-Boutique von Bucherer: Sie liegt auf dem Berg Titlis in den Schweizer Alpen auf 3020 m Höhe. Dort haben die Architekten von Herzog & de Meuron einen Sendeturm umgebaut, der nun unter anderem ein Restaurant, einen Panoramablick über den Gletscher (Horizon Deck) und eben die Rolex-Boutique beherbergt. Betreiber der Boutique sind die Schweizer Uhren- und Schmuckexperten der Bucherer Gruppe.

Die Inneneinrichtung für die Rolex-Boutique wurde von den Innenarchitekten des Mailänder Studios Lissoni & Partners ausgewählt. Naturstein befindet sich prominent an einer Wand – es handelt sich um den grünen Marmor Verde Alpi. Seine Farbe bezieht sich auf die Firma Rolex, die das Grün als ihre Markenfarbe hat.

Für Tische mit Sockel wurde der grüne Marmor verwendet. Die Wandverkleidung besteht aus amerikanischem Nussbaumholz, der Boden aus geräucherter Eiche mit einem Naturfaserteppich. „Jedes Detail – von maßgefertigten Möbeln bis hin zu dekorativen Elementen – zeugt von der Expertise meisterhafter Handwerker und vom kompromisslosen Qualitätsanspruch der Marke“, heißt es auf der Webpage von Bucherer.

Fantastisch ist der Blick aus den großen Fenstern. Zur Boutique gehören neben der Verkaufsfläche auch ein Loungebereich und eine Bar.

Dass – meist weißer – Marmor für das Ambiente eines Luxusortes verwendet wird, geschieht häufig. Ungewöhnlich aber ist, dass hier die Farbe des Steins die Markenidentität der Firma aufgreift. Grün wird bei Rolex zum Beispiel für die Boxen, die legendären Garantiekarten, Werbematerialien und Logos verwendet. Es steht für Prestige, Erfolg und Exklusivität.

Bucherer wurde 1888 in Luzern gegründet. Während dreier Generationen in Familienbesitz gehört die Gruppe seit August 2023 zu Rolex. Heute ist Bucherer in Europa mit insgesamt 33 Boutiquen an exklusiven Standorten in sieben Ländern vertreten. „Alle Bucherer Boutiquen überzeugen durch dezenten Luxus – klare Linien und eine warme Farbgebung erwarten die Kundschaft… Für Wohlfühlcharakter sorgen auch die an ausgewählten Standorten geschaffenen Lounges“, heißt es in der Selbstdarstellung.

Den Titlis-Tower erreicht man von Engelberg aus mit Bergbahnen in mehreren Etappen. Zuletzt gelangt man von der Gipfelstation über einen Verbindungsgang durch den Fels („Rock Passage“) in den Tower. In der Rolex-Boutique kann man die Uhren der Marke kaufen oder solche warten lassen.

Rolex-Boutique Bucherer Titlis, Titlis Tower, 6390 Engelberg, Schweiz, geöffnet Montag bis Sonntag von 9:30 bis 16:30 Uhr

Lissoni & Partners

Fotos: Bucherer