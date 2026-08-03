Das Konzept für das Naturkundemuseum Abu Dhabi basiert auf dem Zusammentreffen von Wasser und Erde und betrachtet diese sich ständig verändernde Grenze als Ort des Ursprungs, der Bewegung und der Verwandlung. Anstatt ein einzelnes architektonisches Objekt zu entwerfen, ist das Museum als eine von Naturkräften geformte Landschaft konzipiert, in der Architektur und Gelände untrennbar miteinander verschmelzen.

Inspiriert von den geologischen Formationen und Wadis der Region erhebt sich das Gebäude aus der Landschaft als eine Reihe von skulpturalen, von der Zeit geformten Volumen, sodass das Naturkundenerlebnis bereits beginnt, bevor die Besucher das Museum selbst betreten.

Die Architekten kamen vom niederländischen Büro Mecanoo, einem international tätigen Büro mit den Schwerpunkten Architektur, Stadtplanung, Landschaftsgestaltung, Innenarchitektur und Restaurierung. Sie arbeiteten mit EGIS, Broadway Malyan, Pascal+Watson und WAHO zusammen. Nuno Fontarra, Architekt und Partner bei Mecanoo, erklärt: „Unser Ziel war es, die Beziehung zwischen dem Museum und der Stadt sowie zwischen Architektur und Landschaft zu erforschen und das Museumserlebnis mit dem Erlebnis des Lebens in der Stadt zu verbinden.“

Dieses Bestreben macht das Naturkundemuseum Abu Dhabi zu mehr als nur einem Gebäude, das Wissen beherbergt; es wird zu einer Erweiterung des öffentlichen Raums, in dem die Grenzen zwischen Museum, Landschaft und städtischem Leben verschwimmen.

Massive Gebäudekörper, sorgfältig geplante Öffnungen und beschattete Außenbereiche prägen eine passive Gestaltungsstrategie, die auf das Klima in Abu Dhabi eingeht. Die beträchtliche Masse des Gebäudes sorgt für Wärmedämmung und trägt so zu einem angenehmen Raumklima bei geringem Energiebedarf bei.

Die Tragkonstruktion besteht aus einer Kombination aus Beton und Stahl, während die Fassaden überwiegend aus vor Ort hergestelltem Ultrahochleistungsbeton (UHPC) bestehen.

Auch die Biologie spielt eine wichtige ökologische Rolle. Pflanzen in Innenräumen und die umgebende Begrünung schaffen zusätzliche thermische Puffer, die dazu beitragen, den Sonneneintrag zu mindern, während nachhaltige Bewässerungssysteme den Wasserverbrauch minimieren und die widerstandsfähige, an das lokale Klima angepasste Bepflanzungsstrategie unterstützen.

Die Ausstellung entfaltet sich als Reise durch die Geschichte der Natur und berichtet von den Anfängen des Universums und dem Urknall bis hin zu den Herausforderungen, denen die Menschheit heute und in Zukunft gegenübersteht, einschließlich der sich verschärfenden Klimakrise. Anstatt Wissen als eine Sammlung isolierter Exponate zu präsentieren, schafft das Museum eine zusammenhängende Erzählung, die es den Besuchern ermöglicht, die Evolution des Lebens, die Kräfte, die die Erde geformt haben, und das empfindliche Gleichgewicht der Ökosysteme zu verstehen.

Die um einen zentralen Innenhof herum angelegte Ausstellungssequenz bietet den Besuchern sowohl eine geführte chronologische Reise als auch die Möglichkeit, ihre eigenen Entdeckungspfade zu gestalten. Die räumliche Gestaltung ermöglicht verschiedene Arten der Erkundung: Die Besucher können entweder dem naturhistorischen Erzählstrang von Anfang bis Ende folgen oder je nach ihren eigenen Interessen und ihrer Neugier zwischen den Galerien hin- und herwechseln.

Der größte Ausstellungsraum schafft dieses Erlebnis durch einen eindrucksvollen Moment der Ankunft und Überraschung, der den monumentalen Charakter der Eingangshalle widerspiegelt. Dieser weitläufige Raum ermöglicht eine dramatische Begegnung mit einigen der seltensten Dinosaurierfunde, die je entdeckt wurden, und stellt so eine unmittelbare Verbindung zwischen den Besuchern und der langen Geschichte des Lebens auf der Erde her.

Quelle: Mecanoo

Natural History Museum Abu Dhabi

Fotos: Ossip Architectuurfotografie and DEED Studio