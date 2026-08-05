Matthias Burba sammelt Sand und in sechs Jahrzehnten hat er von seinen Reisen etwa 800 Proben mitgebracht. Doch er ist auch Gerichtsmediziner, Mikrofotograf und beschäftigt sich mit Sinneseindrücken (Synästhesie), und alle diese Disziplinen hat er in der Ausstellung „Die Welt in einem Sandkorn sehen“ in Berlin zusammengebracht.

Dort werden Aufnahmen von Sandkörnern gezeigt, in denen sich der Herkunftsort widerspiegelt. „Für seine Aufnahmen lässt Matthias Burba sich von seinen Erinnerungen und den Fundorten leiten und stellt am Polarisationsmikroskop Licht und Filter so ein, dass sich die Farben und Strukturen mit seinen Eindrücken der Strände berühren“, heißt es im Ausstellungstext.

Das ist vergleichbar mit einem Maler, der sich für bestimmte Farben entscheidet. „Die Arbeiten zeigen Sandkörner nicht als neutrale Objekte, sondern als komplexe Formationen, deren Farben, Strukturen und Lichtbrechungen an abstrakte Malerei erinnern“, so der Text weiter.

Diese künstlerische Annäherung an Sand steht in deutlichem Kontrast zu dessen Nutzung als Rohstoff. Als Siliciumdioxid zählt er zu den meistverwendeten Ressourcen der Erde und bildet eine zentrale Grundlage moderner Technologien und Infrastrukturen. Bestimmte Sorten sind Ausgangsmaterial für Mikrochips, Solarzellen und optische Produkte und zugleich unverzichtbar fürs Bauen, von der Betonherstellung bis hin zu Landaufschüttungen und Küstenbefestigungen.

Mit der global steigenden Nachfrage wird Sand zunehmend zu einer knappen und umkämpften Ressource. In den vergangenen 20 Jahren sind die Preise um bis zu 6500 Prozent gestiegen. Der intensive Abbau führt vielerorts zu erheblichen ökologischen Schäden, insbesondere durch die Zerstörung von Uferzonen und Stränden.

Gezeigt wird in der Ausstellung auch die interaktive Videoarbeit „Ingrained“ von Max Seeger.

„Die Welt in einem Sandkorn sehen“, bis 06. September 2026

Alfred Ehrhardt Stiftung, Auguststraße 75, 10117 Berlin

Fotos: Ausstellung