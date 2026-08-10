Im Herzen von Stavanger an der Südwestküste Norwegens steht das Eilert Smith Hotel als bemerkenswertes Beispiel dafür, wie die Restaurierung eines historischen Gebäudes in ein raffiniertes Hotelerlebnis verwandelt werden kann. Das aus einem 1937 vom Architekten Eilert Smith entworfenen funktionalistischen Gebäude umgebaute ehemalige Hauptquartier einer landwirtschaftlichen Genossenschaft beherbergt heute als Boutique-Hotel nur zwölf Gästezimmer und eines der renommiertesten Restaurants Europas, das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete „RE-NAA“.

Die Umgestaltung wurde von Trodahl Arkitekter realisiert, die zwei neue Stockwerke hinzufügten und dabei die Integrität und den Charakter der ursprünglichen Architektur bewahrten. Ein wichtiger Aspekt war die Wahl von Messing, Holz und Stein als Materialien, die in perfekter Harmonie miteinander stehen und Innenräume von bemerkenswerter Materialvielfalt schaffen.

Naturstein bildet den roten Faden des Projekts, der im Außenbereich beginnt, sich durch alle Räume des Hotels zieht und im exklusiven Penthouse gipfelt. Mit den Steinarbeiten wurde das italienische Unternehmen Vaselli beauftragt.

Zu den auffälligsten Merkmalen des Projekts zählt die geschwungene Wand an der Bar aus massivem Bianco-Rapolano-Travertin, dessen Maserung sorgfältig aufeinander abgestimmt wurde, um einen nahtlosen, durchgehenden Fluss über die gesamte Oberfläche zu schaffen.

Derselbe gestalterische Ansatz spiegelt sich auch in der mit Travertin verkleideten Theke des RE-NAA wider.

Im Penthouse bildet eine spektakuläre, fünf Meter lange OCO-Kücheninsel aus Noce-Travertin den Mittelpunkt des Wohnbereichs. Das Badezimmer ist mit maßgefertigten Einrichtungselementen aus der Le Cave-Kollektion ausgestattet, ergänzt durch eine markante dreieckige Badewanne.

Im Außenbereich wurde Travertin für die Eingangstreppe und die integrierten Sitzgelegenheiten verwendet, wodurch eine nahtlose Verbindung zwischen der Architektur und dem umgebenden städtischen Kontext geschaffen wird.

Vaselli schreibt in seiner Pressemitteilung: „Von der Restaurierung des historischen Gebäudes über die Räume für gehobene Gastronomie bis hin zur exklusiven Innenausstattung des Penthouse-Apartments zeigt das Projekt die Fähigkeit von Vaselli, Naturstein als lebendiges Material zu interpretieren, das sich an technisch anspruchsvolle Anwendungen und vollständig maßgeschneiderte Lösungen anpassen lässt. Dieses Know-how wurzelt im tiefen Verständnis des Unternehmens für Stein, bei dem Handwerkskunst, technische Innovation und Designkultur zusammenkommen, um jedes Element in einen integralen Bestandteil der architektonischen Vision zu verwandeln.“

Die drei Michelin-Sterne des Restaurants RE-NAA bedeuten, dass seine Küche „eine besondere Reise wert“ ist. Der Küchenchef ist Sven Erik Renaa, das Restaurant verfügt über lediglich zweiundzwanzig Plätze und befindet sich im Erdgeschoss des Hotels. Küche und Speisesaal sind architektonisch nahtlos miteinander verbunden: Die Küche ist vollständig offen, und jedes Gericht wird direkt von den Köchen präsentiert, wodurch der Service zu einem Moment echter Interaktion wird.

„Im Mittelpunkt steht die von Vaselli gefertigte Theke aus Bianco-Rapolano-Travertin, die zu einem integralen Bestandteil des kulinarischen Erlebnisses wird. Hier dient Stein nicht nur als Dekorationsmaterial, sondern als wesentliches architektonisches Element, das einen kontinuierlichen Dialog zwischen Design, Gastlichkeit und Haute Cuisine schafft“, heißt es in der Pressemitteilung.

Vaselli Marmo srl

Trodahl Arkitekter

Fotos: R Hjortshoj