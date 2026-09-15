Grassi Pietre hat uns folgende Einladung zugeschickt:

Wir freuen uns, Sie zu einer exklusiven Veranstaltung am Samstag, dem 26. September 2026, einzuladen – eine einzigartige Gelegenheit, unseren renommierten Vicenza-Stein hautnah zu entdecken und in den Prozess einzutauchen, der ihn in herausragendes Design verwandelt.

Treffpunkt ist um 9:30 Uhr in unserem Steinbruch in der Via Contrada Pederiva 18, Pederiva (VI). Von dort aus beginnt eine faszinierende Führung, bei der Sie einen Rohstoff aus nächster Nähe betrachten können, der seit Jahrhunderten ein Symbol für Eleganz und Beständigkeit ist.

Im Anschluss an die Führung im Steinbruch begeben sich die Gäste auf eigene Faust zu unserem Werk in Nanto, wo Sie erfahren, wie unser Stein nach dem Abbau verarbeitet und zu Fertigprodukten geformt wird, die weltweit zur Verschönerung von Projekten beitragen.

Zum Abschluss des Tages würden wir uns freuen, gemeinsam mit Ihnen anzustoßen: ein angenehmer, geselliger Moment, um Ideen auszutauschen und diese Erfahrung gemeinsam zu genießen.

Bitte senden Sie uns so bald wie möglich Ihre vorläufige Anmeldung per E-Mail mit folgenden Angaben: vollständiger Name, E-Mail-Adresse, Firmen-/Unternehmensname, Anzahl der Teilnehmer.

Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit werden Anfragen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt, und Ihre Teilnahme gilt erst nach Erhalt unserer offiziellen Bestätigung als bestätigt.

At Marmomac 2026 in Hall 6, C4

Grassi Pietre

https://www.grassipietre.it

Hauptsitz + Showroom, Via Madonnetta 2, 36024 Castegnero Nanto Vicenza, Italien

T. +39 0444 639092