Oct 8
2026

Logo of the Natural Stone Institute (NSI).

The Natural Stone Institute (NSI) announces its new and returned (*) members, October 2026 (in alphabetical order):

 

Atelier Technologies Inc. - Brooklyn, NY.Atelier Technologies Inc. – Brooklyn, NY
https://www.atelier.inc/

 

Burj Middle East Marble – UAE.Burj Middle East Marble – UAE
http://www.burjmarble.com

 

Cantools Diamond Applications – Canada.Cantools Diamond Applications – Canada
http://www.cantools.com

 

Castelli Marble Inc. - Cleveland, OH.Castelli Marble Inc. – Cleveland, OH
https://castellimarbleinc.com/

 

Galleria of Stone - West Sacramento, CA.Galleria of Stone – West Sacramento, CA
https://www.galleriaofstonesac.com

 

Groupe Roc Concept – Canada.Groupe Roc Concept – Canada
https://rocconcept.com/
 

Oceanic 6 Solutionz – India.Oceanic 6 Solutionz – India
https://oceanic6solutionz.com/

 

SCS Tile, Inc. - Phoenix, AZ.SCS Tile, Inc. – Phoenix, AZ *
http://www.scstile.com

 

Sentas Marble – TurkiyeSentas Marble – Turkiye
http://www.sentasmarble.com

 

Wahat AIRim Company For Marble (A | Marble) - Saudi Arabia.Wahat AIRim Company For Marble (A | Marble) – Saudi Arabia
https://marble.quarizm.online/

 

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Source: Natural Stone Institute