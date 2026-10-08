The Natural Stone Institute (NSI) announces its new and returned (*) members, October 2026 (in alphabetical order):
Atelier Technologies Inc. – Brooklyn, NY
https://www.atelier.inc/
Burj Middle East Marble – UAE
http://www.burjmarble.com
Cantools Diamond Applications – Canada
http://www.cantools.com
Castelli Marble Inc. – Cleveland, OH
https://castellimarbleinc.com/
Galleria of Stone – West Sacramento, CA
https://www.galleriaofstonesac.com
Groupe Roc Concept – Canada
https://rocconcept.com/
Oceanic 6 Solutionz – India
https://oceanic6solutionz.com/
SCS Tile, Inc. – Phoenix, AZ *
http://www.scstile.com
Sentas Marble – Turkiye
http://www.sentasmarble.com
Wahat AIRim Company For Marble (A | Marble) – Saudi Arabia
https://marble.quarizm.online/
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Source: Natural Stone Institute