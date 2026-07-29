Die Farbpalette des „Office Project #5“ von Laurameroni Design ist kühn und zugleich zurückhaltend: Dunkles Holz und tiefe Rottöne bilden eine selbstbewusste Kulisse, während Bronze und polierte Details einen warmen metallischen Akzent setzen.

Der runde Tisch „Infinity“ mit einer Tischplatte aus Levanto-Marmor und einem monolithischen Tischfuß in Lacca 61 Antracite. „Kris“-Stühle, bezogen mit burgunderrotem Nubukleder. Deckenleuchte „Swirl“.

Architektonische Wandelemente bestimmen den Rhythmus des Raums: vertikale Sequenzen, gerahmte Nischen und integrierte Stauräume, die sich nahtlos in die Raumumfassung einfügen.

Die Besprechungs- und Empfangsbereiche sind als ein zusammenhängender Raum konzipiert. Geschwungene Volumen und großzügige Proportionen lassen die Ränder des Raums weicher wirken, während markante Materialblöcke – Stein, Metall, gebeiztes Holz – die Komposition verankern und ihr dort Gewicht verleihen, wo es darauf ankommt.

Dazu kommen ein maßgefertigtes Wandsystem und ein Bücherregal aus gebürsteter, gebeizter Lärche und Levanto-Marmor. In der Mitte ein hinterleuchteter dekorativer Einsatz aus „Raptor Bronze Liquid Metal“. Im Vordergrund der „Infinity“-Chefschreibtisch mit hochglanzlackierter Platte und Beinen in „Lacca 61 Antracite“.

Über Laura Meroni Design: Das italienische Unternehmen wurde im Jahr 2000 auf dem Salone del Mobile der Öffentlichkeit vorgestellt. Auf seiner Website beschreibt es seine Mission: Laurameroni Design Collection fertigt maßgeschneiderte Luxusmöbel in modernem Stil unter Verwendung handwerklicher Techniken und zeitgenössischen Designs: „Es ist eine Einladung, die Materie zu entdecken.“ Das Motto lautet: „Materials beyond Limits.“

Quelle: Laurameroni Design