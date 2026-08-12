Der neue Esstisch „Cooper“ von Draenert präsentiert sich als außergewöhnliche Interpretation des klassischen Tisches. Verschiedene asymmetrische Formen für die Tischplatten schaffen spannende Blickwinkel und fördern lebendige Kommunikationssituationen unter den Gästen. In der Verbindung einer Tischplatte aus Massivholz mit einem Unterbau aus dem Naturstein Nero Picasso oder schiefergrauem Beton entsteht eine faszinierende Ästhetik.

Der markante Sockel von Designer Wolfgang C. R. Mezger besteht aus zwei identischen, kegelförmig ausgebildeten C-Formen, die zusammen eine dynamische Optik erzeugen. Je nach Tischplattengröße und -form werden die beiden Elemente ineinandergreifend oder aneinandergestellt. Dadurch erhält man ein Sockel-System, das auf die verschiedenen Tischplattenvarianten sowie auf innenarchitektonische Anforderungen immer eine funktionale und ästhetische Antwort gibt.

Beim Design für den Unterbau musste auch das Material mitgedacht werden: Naturstein, der hier nicht als Tischplatte eingesetzt, sondern als skulpturaler Sockel neu interpretiert wird. Aus einem massiven Steinblock herausgearbeitet, entsteht in einem Zusammenspiel aus moderner Frästechnologie und sorgfältiger Handarbeit ein Objekt von außergewöhnlicher Präsenz.

Wolfgang C. R. Mezger vergleicht das Entwerfen und Entwickeln des Sockels mit der Arbeit eines Bildhauers, da „Parameter wie Machbarkeit, Proportionen, Gewicht, Maßgenauigkeit, Hand- oder Maschinenarbeit, Eigenheiten des Materials und Gesamtästhetik beachtet werden müssen, um letztendlich ein nahezu perfektes Ergebnis zu erhalten.“

Die Tischplatte vermittelt ein angenehm warmes Gefühl mit stilvoller Optik. Durch die Auswahlmöglichkeit zwischen den vier Formen Trilungo, Trapeza, Oval und Organic erhält man in Kombination mit dem geschwungenen Sockel ästhetisch sehr ansprechende Arrangements und Lösungen.

Draenert

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Fotos: Draenert