Wim Wenders dreht einen Film über den Architekten Peter Zumthor, der unter anderem durch die Verwendung von Naturstein in der Therme Vals berühmt geworden ist.

Eine Webpage erzählt die Geschichte der Altstadt von Bern mit ihren Sandsteingebäuden und Laubengängen.

Noch bis zum 31. Oktober 2026 wird die Skulpturenausstellung „DialoG“ auf dem Friedhof Rosengarten in Aarau gezeigt, die der Verband Schweizer Bildhauer und Steinmetze (VSBS) initiiert hat.

Der Tag des Offenen Denkmals findet 2026 am 13. September statt. Über die App kann man sich über die Angebote informieren.

Bis zum 30. September können sich Handwerker auf ein Stipendium zum Restaurator im Handwerk der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bewerben. Es gibt 15 Stipendien zu je 6000 €, um Weiterbildung zu finanzieren.

Im Geopark Nordisches Steinreich sind die Termine für die kommenden Wochen online.

Die Sandsteinladung des im Jahr 1629 vor der westaustralischen Küste gesunkenen Schiffs „Batavia“ stammt aus zwei verschiedenen deutschen Steinbruchregionen, nämlich Bentheim und Obernkirchen. Damit müssen bisherige Erkenntnisse zum Portal auf dem Weg nach Indonesien korrigiert werden (1, 2).

Das Meeresmagazin „Mare“ macht in seiner Ausgabe #176 (Juni/Juli 2026) wertvolle Rohstoffe auf dem Meeresboden zum Thema. Gezeigt werden unter anderem Fotos von Schwarzen Rauchern oder Gesteinsknollen.

„Pompeji. Leben und Sterben im Schatten des Vesuv“ ist Titelthema in der deutschen Ausgabe von National Geographic (08/26). Berichtet wird auch über neue Funde zum Schicksalstag im Jahr 79 n.Chr.

In Portugal wurde der 22. Juli als Tag des heimischen Schmuckpflasters (Calçada Portuguesa) and der Steine dazu ernannt.

„Do not Paint Granite!“ ist die Überschrift zu einem Bericht im Magazin The Atlantic über Pläne von Präsident Trump, die Naturstein-Fassade des Dwight D. Eisenhower Executive Office Buildings neben dem Weißen Haus weiß anzumalen.



Video des Monats: Eine Serie von mit KI hergestellten Szenen beschreibt, wie die Ägypter die Pyramiden gebaut haben.