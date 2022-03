Best of 2021: Produktdesign mit Naturstein

Die Redaktion von Stone-Ideas.com hat diejenigen 5 Berichte zusammengestellt, die im vergangenen Jahr am häufigsten angeklickt wurden. Wir zeigen sie in der Reihenfolge, in der sie übers Jahr erschienen waren



(Foto oben) Bei der Kollektion „Proiezioni“ (Projektionen) bringt die Designerin Elisa Ossino Licht und Schatten auf Marmortische. Für maximalen Kontrast zwischen hell und dunkel sorgt die Firma Salvatori mit der Präzision ihrer Inlays, bei denen absolut keine Fugen zu sehen sind

https://www.stone-ideas.com/90667/proiezioni-elisa-ossino-fur-salvatori/



Die Xiamen Stone Fair im Mai 2021 widmete sich unter dem Titel „Stone Infinite“ (Unendlicher Stein) zum 3. Mal der Ideensuche, wie sich Naturstein verwenden lässt. Präsentiert wurden Produkte unter anderem aus dem Möbeldesign, der Kunst und Kleinigkeiten für den Alltag, von denen viele funktional waren

https://www.stone-ideas.com/88885/xiamen-stone-fair-2021-zum-3-mal-stone-infinite/



Budri und der belgische Designer Maarten De Ceulaer: Kollektion „Pantheon“ mit 4 Tischen inspiriert vom Bodenbelag in der antiken Basilika in Rom. Wie die Inlays in die Tischplatten eingesetzt sind, zeugt von der Meisterschaft der italienischen Marmor-Fachleute

https://www.stone-ideas.com/86793/budri-maarten-de-ceulaer-kollektion-pantheon/



David Pompa: Lampen der Kollektion „Ambra“ mit Cantera-Lavagestein und gebürstetem Kupfer. Der mexikanisch-österrreichische Designer verwendet die Natursteine des Landes und nutzt die Kunst der lokalen Handwerker

https://www.stone-ideas.com/85094/david-pompa-ambra-cantera-lavagestein/



Tonnenschwere Störsteine schaffen im Bett der Wupper Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Elefant Tuffi, Biber Bonny und Lachs Lucky sollen die Fließgeschwindigkeit des Gewässers bremsen und Anziehungspunkte für die Menschen sein

https://www.stone-ideas.com/83695/storsteine-in-der-wuppe/



(22.03.2022)