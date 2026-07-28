Unverkennbar mit großem Stolz kündigt die italienische Firma Maarmo ihr neuestes Produkt an: „Das Material, aus dem die Heizkörper hergestellt werden, kombiniert die Produktionsabfälle von bedeutenden ,Made in Italy‘-Waren, nämlich Marmor und Wein.“

Gewissermaßen bestehen die Radiatoren mit dem Produktnamen „Ubriaaco“ (ubriaco = betrunken) aus Marmormehl mit einem Schuss Wein.

Die Firma hatte vor einigen Jahren schon die Grundlage für das neue Produkt auf den Markt gebracht, nämlich Heizkörper, deren Außenhaut aus Marmormehl besteht. In zahlreichen Dekorvarianten kam es auf den Markt.

Nun hat die Firma mit Sitz in der Provinz Friaul-Julisch Venetien noch eine zusätzliche Stufe in die Herstellung eingebaut: Die Heizkörper werden in Eichenfässer eingebracht, wo sie sich mit Rotwein-Most vollsaugen. Dabei nehmen sie nicht nur dessen typische tiefrote Farbe an, sondern für den späteren Betrieb auch dessen Geruch: „Sobald der Heizkörper warm wird, verströmt er einen einzigartigen Duft – eine Mischung aus Most und frisch gebackenem Brot –, der uns mit der Natur und unseren Erinnerungen versöhnt“, schreibt die Firma.

Das Produkt wurde mit einem der internationalen Green Product Awards 2026 ausgezeichnet.

Maarmo

Green Product Award