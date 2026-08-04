Naturstein als etwas, das über das Material selbst hinausgeht – das ist die Vision des italienischen Unternehmens Antolini®. Die weltweit bekannte Marke für den Handel mit exklusiven Steinen feiert ihr 70-jähriges Jubiläum. In einer Pressemitteilung heißt es: Stein ist „nicht bloß ein Rohstoff, der abgebaut oder verarbeitet wird, sondern eine Fundgrube für Schönheit, Charakter und Einzigartigkeit, die es zu entdecken, zu feiern und zu teilen gilt“.

Im Jahr 1956 gründete Luigi Antolini das Unternehmen in Sant’Ambrogio di Valpolicella, damals Zentrum der Steinbranche unweit von Verona. Sein Fokus lag auf der Einzigartigkeit, die die Natur jedem Stein mitgibt.

So ist es auch heute noch die Mission des Familienunternehmens, den Kunden einzigartige und außergewöhnliche Steine aus aller Welt anzubieten. „Seltene Materialien, auffällige Farben, einzigartige natürliche Muster und Oberflächen mit außergewöhnlichem Charakter sind Teil eines einzigartigen Erbes, das die Marke prägt und ihren Ruf bei Architekten, Designern und Kunden weltweit festigt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das bedeutet nicht nur, Steinbrüche, Regionen und ferne Landschaften auf der Suche nach oft unbekannten oder unterschätzten Materialien zu erkunden, sondern auch, Technologie in den Stein einzubringen. Das Konzept lautet: „Innovation bedeutet nicht, die Natur zu verändern, sondern sie tiefer zu verstehen, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen.“

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Sega Cavaion selbst als Schöpfer spektakulärer Materialien betätigt, indem es dünne Schnitte dekorativer Materialien zu neuen Platten zusammengefügt hat. Beispiele sind die „Precious Collection“ oder die „Gemstone Collection“.

Ein weiteres Markenprofil sind Oberflächen, die den Stein für das Spiel mit Licht und Schatten öffnen (Kollektion „Texture+“).

Vor kurzem hat das Unternehmen zudem den Bereich Produktdesign (Collection Tableware) erschlossen.

Azerocare®Plus, Azerobact®Plus und AvacuumProcess® sind andere Produkte, die entwickelt wurden.

„Heute empfinden wir es sowohl als Verantwortung als auch als Privileg, das Erbe zu bewahren und weiterhin innovativ zu sein, während wir die Natur und die außergewöhnliche Schönheit, die sie uns jeden Tag schenkt, respektieren“, sagt Alberto Antolini, CEO und Vertreter der zweiten Generation der Familie Antolini.

Der Antolini-Katalog umfasst mehr als 1.300 Natursteine aus Steinbrüchen auf der ganzen Welt, darunter über 90 exklusive Produkte. Das Unternehmen produziert täglich 4.500 Quadratmeter Platten und ist mittlerweile in 182 Ländern vertreten, was seinen Status als Global Player unterstreicht.

Erwähnenswert ist schließlich auch der Antolini-Showroom gleich um die Ecke des Mailänder Doms (Fotos oben). Sein Name ist schlicht, aber treffend: „Stoneroom“.

Antolini®

Fotos: Antolini