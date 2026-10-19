Der gelbliche Sandstein mit den auffallenden braunen Adern ist das prägende Material in der Ankunftshalle im neuen Flughafen von Sydney. Die Wände sind mit dem Stein bekleidet und ebenso die Abgrenzungen zwischen den Sitzen in der Halle. Ziel des Designs ist, den ankommenden Fremden einen ersten Eindruck des Landes und genauso den Heimkehrern ein Gefühl des Zuhause-Seins zu geben, wie es in den Presseunterlagen der Flughafengesellschaft heißt.

Die Architektur stammt von dem einheimischen Büro Woods Bagot nach einem Entwurf von COX Architecture und Zaha Hadid Architects, mit dem diese den Wettbewerb gegen mehr als 40 internationale Bewerbungen gewonnen hatten.

Am 25. Oktober 2026 soll der Betrieb des neuen Airports aufgenommen werden. Seine Namen sind Western Sydney International oder Nancy Bird Walton. Das erinnert an eine australische Flugpionierin, die schon mit 19 Jahren den Pilotenschein machte und mit ihrem fliegenden Medizinservice im Outback berühmt wurde.

Der bisherige Flughafen, Sydney Kingsford Smith oder Mascot, liegt zwar näher am Stadtzentrum, war aber zuletzt wegen des Nachtflugverbots an seine Kapazitätsgrenzen gekommen. Bei Nancy Bird Walton können Flugzeuge rund um die Uhr starten und landen. Die neue Landebahn von 3,7 km Länge ist auch auf die kommende Generation der Langstreckenflugzeuge ausgelegt. Insgesamt soll das Terminal für eine schnellere Abwicklung sowohl bei nationalen als auch bei internationalen Flügen unter einem Dach sorgen.

Zurzeit ist der Flughafen auf 10 Millionen Passagiere jährlich ausgelegt. Nach zwei weiteren Ausbauphasen soll er auf 82 Millionen kommen.

Der Sandstein stammt von einem Steinbruch an der Central Coast. Er wurde geliefert von der Firma Gosford Quarries und installiert von Deemah Stone.

Zahlreiche weitere Aspekte des Bauwerks sind auf einen geringen CO2-Fußabdruck auch im Betrieb ausgelegt. „Das Terminal verfügt über eine klimareaktive Fassade und mehr als 6.000 auf dem Dach installierte Solarmodule… Darüber hinaus wird Regenwasser gesammelt und aufbereitet, um es für den Flughafenbetrieb – beispielsweise in Sanitäranlagen, zur Bewässerung und in Kühltürmen – zu nutzen“, heißt es in den Presseunterlagen.

Und: „Die Besucher werden von den Geschichten des Dharug-Landes empfangen, die der Welt einen Einblick in mehr als 60.000 Jahre Kultur der Aborigines vermitteln, und gleichzeitig die lebendigen Gemeinden im Westen Sydneys in den Vordergrund rücken.“

Bei Wikipedia heißt es dazu: „Das Volk der Dharug oder Darug ist eine Nation aus Clans der australischen Ureinwohner, die durch Verwandtschaftsbeziehungen, durch ihr Heimatland und durch ihre Kultur miteinander verbunden sind. In vorkolonialer Zeit lebten sie als Jäger in der Region des heutigen Sydney.“

Als Kosten für den neuen Airport werden 500 Millionen Dollar genannt.

Das Projekt steht auf der Shortlist des World Architecture Festival 2026 in der Rubrik „Best Use of Stone“. Der türkische Natursteinverband IMIB sponsert diese Kategorie.

Übrigens: Rund 4,5 Millionen t Sandstein wurden als Schotter für die Landebahnen und die weiteren Straßen (insgesamt 40 km) auf dem Flughafengelände verbaut. Sie stammten von den neuen Tunnelröhren, mit denen die U-Bahn in Sydney erweitert wird. Der Stein hat eine außergewöhnliche Härte.

Western Sydney International Airport

Gosford quarries

Deemah Stone

World Architecture Festival 2026

Fotos: Western Sydney International