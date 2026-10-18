Die „Natural Stone Strategic Alliance“ (NSSA) hielt ihre erste Generalversammlung während der Marmomac 2026 in Verona ab und brachte Natursteinverbände aus aller Welt zusammen. Es ging datum, die wachsende Allianz in Formen zu gießen und Prioritäten für die zukünftige Zusammenarbeit festzulegen.

Der weltweite Verband umfasst nun 12 Mitgliedsverbände. Während der Generalversammlung wählten die Mitglieder den NSSA-Vorstand:

* Präsident: Jim Hieb, Natural Stone Institute

* Vizepräsident: Flavio Marabelli, Confindustria Marmomacchine

* Sekretär: Fabio Cruz, Centrorochas

* Schatzmeisterin: Jane Buxey, Stone Federation Great Britain

* Geschäftsführer: Nelson Cristo, Assimagra

* Mitglieder: Dina Lazis, Greek Marble Association

In seiner Begrüßung hieß Marabelli die NSSA-Mitglieder in seinem Heimatland Italien zu diesem wegweisenden Treffen willkommen.

Dem pflichtete Jin Hieb bei: „Es ist von unschätzbarem Wert, Natursteinverbände aus aller Welt zusammenzubringen, um die Chancen und Herausforderungen anzugehen, die wir gemeinsam haben. Diese erste Generalversammlung hat die Begeisterung für die NSSA und unser Engagement deutlich gemacht, diese Zusammenarbeit in sinnvolle Arbeit für die globale Natursteinbranche umzusetzen.“

Die ersten Projekte der NSSA werden sich auf Nachhaltigkeit konzentrieren, darunter die weltweite Zusammenarbeit im Bereich der Umweltproduktdeklarationen (EPDs), die Erkundung von Möglichkeiten für eine Veranstaltung in den USA, die sich ausschließlich dem Naturstein widmet, dem Austausch von Ressourcen und Strategien zur Silikoseprävention sowie den Wissensaustausch rund um die Renaturierung von Steinbrüchen.

Im Rahmen der Generalversammlung wurden offizielle Urkunden überreicht, mit denen 12 Verbände als Mitglieder der NSSA anerkannt sind:

* Assimagra, Portugal

* Association Stone Industry of Russia (Center Stone), Russland

* Centrorochas, Brasilien

* Confindustria Marmomacchine, Italien

* Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV), Deutschland

* Greek Marble Association, Griechenland

* Iran Stone Association, Iran

* Istanbul Mineral Exporters Association (IMIB), Türkei

* Natural Stone Institute (NSI), USA

* Stone Federation Great Britain, Großbritannien

* T.Marble, Natural Stone and Machinery Manufacturers Association (Tümmer), Türkei

* Clúster del Granito, Spanien

Die NSSA rechnet in den kommenden Monaten mit Wachstum, unter anderem mit Interesse von Verbänden aus Indien und China. Sie hat als Ziel, bis zum Jahresende die Marke von 20 Mitgliedern zu überschreiten.

Über die Natural Stone Strategic Alliance (NSSA): Sie ist ein internationaler Verband von Naturstein-Branchenverbänden, die gemeinsam daran arbeiten, die globale Natursteinindustrie zu stärken. Durch die Zusammenarbeit zwischen Verbänden über Länder- und Kontinente hinweg treibt die NSSA gemeinsame Prioritäten voran, fördert den Austausch von Wissen und Ressourcen und unterstützt Initiativen, die die Position von Naturstein in der globalen Bau- und Designbranche stärken.

Webpage Natural Stone Strategic Alliance (NSSA)

Quelle: NSI