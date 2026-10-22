Wenn man die Beschreibungen liest von Leuten, die mal in der Brick Road in Birlington, einem Stadtteil von Bristol in England, gelebt haben, ist es klar, worum es bei der Erweiterung eines viktorianischen Reihenhauses auch ging: Um einen sorgsamen Umgang mit der vorhandenen Substanz und vor allem um ein Wohlgefühl für die Bewohner. Dabei ging es auch darum, die vorhandene Bausubstanz zu bewahren, sie aber um einen aktuellen Trend im Bauen – sprich: geringe CO2-Freisetzung – zu ergänzen.

Die Wahl des Bauherrn und der Architekten fiel auf Natursteinbricks. Zum einen haben sie viele Gemeinsamkeiten mit den klassischen Backsteinen aus Ton, etwa die Härte und Haltbarkeit, aus denen das vorhandene Haus errichtet worden war. Zum anderen aber ist ihr ökologischer Fußabdruck um rund 80 % niedriger als bei den üblichen Ziegeln, die im Ofen gesintert werden müssen.

Zudem bieten die Natursteinbricks ein reiches Repertoire an Oberflächen. Zwei Varianten wurden hier eingesetzt, nämlich gesägte mit glatter Außenhaut und behauene. Als weitere Materialien wurde Holz verwendet, während wiederverwendete Tonziegel als Abschlussleiste den Neubau mit dem Altbau verbinden.

Die Fensterstürze aus gesägtem Naturstein schaffen Akzente in der Fassade. Wie bei den Natursteinbricks handelt es sich auch hier um den Darney Kalkstein, den die Firma Hutton Stone zuschnitt und lieferte.

Der Neubau ist ein schlichter Baukörper und umschließt einen kleinen Innenhof. Licht aus vielen Richtungen charakterisiert den neuen Küchen- und Essbereich: Fenster zum Innenhof und zum Garten definieren den Bereich für den Esstisch, während Glastüren und ein Dachfenster den Küchenarbeitsbereich erhellen.

Das Projekt versteht sich als Studie, wie eine „respektvolle Wohnraumerweiterung unter Verwendung biobasierter und natürlicher Materialien“ gelingen kann, schreiben die Architekten.

Hutton Stone

Richard O’Hanlon Studio

Bristol Sustainable Builders

Brendan Higgins Photography