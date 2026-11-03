DeskSpace bildet die Himmelskörper unseres Sonnensystems in exotischen Natursteinsorten nach: Für die Sonne ist es Golden Calcite, für den Merkur Labradorit, für die Venus Nephrit Jade und für die Erde Sodalith mit seiner typischen blauen Farbe. Mars besteht hier aus dem roten Mahagoni Obsidian. Auch die Oberfläche des Mondes nach NASA-Fotos ist im Angebot.

https://deskspace.store/

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Die Tischlampen in Pilzform und aus farbigem Ony, der kanadischen Firma Oixdesign stehen wie putzige Schmuckstücke in einem Raum, und verbreiten nicht wirklich viel Licht, sondern gestalten mit ihrer Helligkeit in diesem Fall die Pilzform der Leuchte. Ebenso lustig sind die Mini- und die Donut-Lampen.

https://oixdesign.com/

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Die norwegische Firma Lundhs hat viele kleine Objekte für den Alltagsgebrauch im Angebot, die aus den Steinsorten der Firma hergestellt werden. Sie sind schön und unauffällig, aber man erfreut sich jedes Mal an ihnen, wenn man sie sieht.

https://shop.lundhsrealstone.com/

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Artco ist eine italienische Organisation, das 1998 von Cynthia Sah und Nicolas Bertoux gegründet wurde, um Skulpturen und Kunstwerke herzustellen, die entweder von ihnen selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Werkstätten entstehen. Das Unternehmen betreibt auch die Fondazione Arcad und das Studio Artco in einem historischen Gebäude in Seravezza in der Toskana. Beide Künstler sind für ihre monumentalen Marmorwerke bekannt. Seit einiger Zeit stellen sie auch kleine Objekte für den täglichen Gebrauch her – einen Online-Shop haben sie jedoch nicht.

https://www.artco.it/en



Editions Milano vertreibt Objekte aus Stein für den Alltag, die man wirklich verwenden kann. Sie werden dem Satz „Form Follows Function“ gerecht, nach dem die Funktionalität des Gegenstandes an erster Stelle vor dem Aussehen zu stehen hat. Dafür Außerdem die Firma mit bekannten Designern zusammen, die schon viel mit Naturstein gearbeitet haben und folglich wissen, was das Material kann und was nicht.

https://editionsmilano.com/

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FiammettaV wurde von Fiammetta Vanelli in Carrara gegründet. Nach ihrem Studium der Literatur und Philosophie in Florenz und verschiedenen internationalen Erfahrungen kehrte sie in die Weißen Berge zurück, um die Verbindung fortzuführen, die sie und die Familie Vanelli seit 1800 mit der Kunst und der Schönheit des Marmors verband.

https://fiammettav.com/



Hanteln aus weißem Marmor hat die italienische Firma Monitillo1980. Wir hoffen, dass so viel Stil das harte Geschäft des Muskeltrainings leichter macht. Einen besonderen Alltagsgegenstand hat die Firma Monitillo1980 zusammen mit dem Designer Luca Nichetto entwickelt: „Nessie“. Es ist ein Türstopper.

https://monitillo1980.it/pietre-di-monitillo/

https://www.stone-ideas.com/119072/monitillo-1980-kollektion-walls-floors/



VMD Objects ist eine Firma aus Griechenland, die mit dem heimischen Marmor exklusive Alltagsgegenstände herstellt. Gründerin ist Villy Margariti-Dalacoura, die aus Erythres unweit der alten Stadt Theben stammt. Die heimischen Steine und die Kultur ihres Landes spielen eine zentrale Rolle bei ihren Kreationen.

https://www.vmdobjects.gr/



Alfredo Polti baut in der Schweiz im Calanca-Tal den Gneiss gleichen Namens ab. Seit einigen Jahren betreibt die Firma auch einen Online-Shop für kleine Steinobjekte für Haus und Garten.

https://alfredopolti.ch/startseite/shop/

https://www.stone-ideas.com/111231/haus-im-calanca-tal-mit-steindach/



Uhren in Form von drei berühmten Schweizer Bergen hat die 2018 gegründete Firma Seven Elements auf den Markt gebracht. Es handelt sich um Matterhorn, Eiger und Titlis. „Ein Stück Schweiz“ ist das Motto der Kollektion.

https://www.time361.com/

https://www.stone-ideas.com/72801/uhren-in-form-von-schweizer-bergen/



Die US-taiwanische Firma Mikol arbeitet mit Marmor-Dünnstein, der nur wenige Millimeter dick ist, und in kleinen Accessoires für den besonderen Lifestyle eine Anwendung findet. Kennzeichen dieser Produkte ist, dass sie mit herkömmlichem Naturstein nicht herzustellen sind.

https://www.mikolmarmi.com/

https://www.stone-ideas.com/79978/mikol-marmor-lifestyle-mit-dunnstein/



Die australischen Designerinnen von Lo & Co haben sich ganz den Kleinigkeiten im Haus verschrieben wie Griffen, Knöpfen oder Haken für Türen, Schränke, Schubladen und Wände. Ihnen geht es darum, „die gewöhnlichen Accessoires weniger gewöhnlich zu machen“.

https://loandcointeriors.com.au/

https://www.stone-ideas.com/119798/australische-designerinnen-lo-co/

Fotos: Firmen