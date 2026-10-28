Wieder veröffentlichen wir eine Liste mit Kunstwerken als mögliche Geschenke. Sie erscheint einige Wochen vor dem Weihnachtsfest, sodass interessierte Leser vielleicht noch die Chance haben, die Künstler zu kontaktieren und Werke zu bestellen – in den meisten Fällen aber erst für das folgende Jahr.

Weil: Produktion in großer Stückzahl und auf Vorrat ist nicht die Sache unserer Künstler.

Die Betonung liegt auf kleinen Kunstwerken aus Stein. Gemeint sind bei unserer Geschenkeliste aber keinesfalls billige Arbeiten.

Bei den Objekten, von denen hier die Rede ist, tritt das Gewicht des Steins in den Hintergrund: Ein paar Kilogramm kann man heute zu erschwinglichen Kosten mit den allgegenwärtigen Transportdienstleistern sogar über die eigenen Landesgrenzen hinaus verschicken.

Einige der Künstler in unserer Liste bearbeiten dieses Feld schon sehr professionell.

Fotos : Künstler



Ungewöhnliche Objekte aus der Natur hat sich Ben Russell für seine Steinskulpturen ausgesucht: es sind Kakteen, Pilze und Wurzeln, die die er mal im Format von Topfpflanzen und manchmal als Stücke mit dem Gewicht von einer halben Tonne gestaltet. Als Materialien verwendet er Alabaster, Travertin, Onyx, italienischen Marmor und englischen Portland Kalkstein.

https://www.benrussell.co.uk/

https://www.stone-ideas.com/81977/bildhauer-ben-russell-kakteen-pilze-wurzeln/

Von der Gestaltung her unaufgeregt sind die Formen, die die griechische Designerin Olga Tsouklis ihrem Schmuckstücken aus Marmor gibt: Kreis, Dreieck, Trapez, als Formen aus der Natur das Herz oder der Fisch, auch mal ein Schiffchen. Das liegt daran, das für sie der Stein im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht: „Marmor braucht keine Verschönerung“, heißt es auf ihrer Webpage. Daraus wiederum ergibt sich ihr künstlerisches Konzept: „Das Weniger als Wert“.

mARTable

https://www.stone-ideas.com/121810/schmuckdesignerin-olga-tsouklis/



In seiner aktuellen Ausstellung zeigt Alfred Mevissen Arbeiten, bei denen der Eingriff in das Material nur minimal ist: Er bearbeitet nur die Oberfläche, sodass dort bestimmte Strukturen entstehen. Denen fügt er manchmal noch ein Objekt hinzu, das auf der Oberfläche eine Szenerie entstehen lässt.

https://alfred-mevissen.com/

https://www.stone-ideas.com/121516/bildhauer-alfred-mevissen/



Evelyne Brader-Frank, Schweiz, erforscht in ihren Skulpturen das weibliche Prinzip – nicht als Pose, sondern als elementare Kraft. Ihre Werke sind keine Abbilder, sondern Verkörperungen von Archetypen: Fragmente uralter Erinnerungen, die im Licht der Gegenwart neu Gestalt annehmen.

https://www.brader.ch/

https://www.galleriaimmaginaria.com



Cristina Rommel, Deutsch-Argentinierin, lebt in Spanien und ist bildende Künstlerin mit einem Diplom in Bildender Kunst. Sie kennt sich in allen künstlerischen Formen aus und beherrscht auch die Kunst der Restaurierung. In den letzten Jahren hat sie sich auf die Bildhauerei konzentriert, insbesondere auf edle Marmorsorten wie Carrara, auf Bronze und auf exotische Hölzer.

https://arterommel.com/



ElsaSculpteur, Bildhauerin aus Südfrankreich, hat eine Vorliebe für Pflanzen und Tiere aus Schiefer.

https://www.instagram.com/elsasculpteur/

https://www.stone-ideas.com/73129/elsa-sculpteur-baum-des-ruhens/



John Bizas, Griechenland. Ein Großteil meiner Kunst soll die Aufmerksamkeit auf die schmerzlichen und destruktiven Elemente der heutigen Zivilisation lenken. Meine Arbeiten sind in der Regel aus Marmor. Teil meines stilistischen und technischen Ansatzes ist es, die kreativen und physikalischen Möglichkeiten der verschiedenen Materialien auszuschöpfen und aufzudecken.

https://www.johnbizas.com/

https://www.stone-ideas.com/31415/john-bizas-die-formen-auf-das-notwendigste-reduziert/



Richard Swan, Großbritannien. Seine Werke sind Reliefs von Tieren, die manchmal nicht größer sind als das Deckblatt eines Taschenbuchs. Eine weitere Spezialität sind geometrische Strukturen in Stein.

https://www.rswanstoneworks.com/

https://www.stone-ideas.com/116234/richard-swan-reliefs-von-tieren/



James Brunt, Großbritannien. Seine Land Art verschwindet, sobald der Wind durch sie hindurchweht. Aber sie bleibt in Form von Fotografien in Büchern erhalten.

https://www.jamesbruntartist.co.uk/

https://www.etsy.com/uk/shop/JamesBruntArtist

https://www.stone-ideas.com/79928/james-brunt-land-art-mit-geometrien/